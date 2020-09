El padre de Ludmila dijo que el sospechoso se fugó en la puerta de la comisaría: "Iba a buscar el documento y no volvió más"

"El que se fugó, dijo que iba a buscar el documento y no volvió más", dijo Leandro Pretti el padre de Ludmila, la adolescente de 14 años que fue asesinada y cuyo cuerpo fue hallado ayer por la noche envuelto en una bolsa de plástico a metros de la casa a donde había asistido a una reunión con amigos, en Moreno.

Ludmila había ido a la casa de Cristian Adrián Jerez, de 19 años el sábado por la noche. Unas horas después decidió volver a su hogar que queda a cinco cuadras y algunos de los testigos que allí se encontraban dijeron que lo hizo a pie. No obstante, también aseguraron que ella habría vuelto a la casa del sospechoso cuando todos se estaban retirando del lugar y esa habría sido la última vez que la vieron.

Es por eso que el principal sospechoso pasó a ser Jerez para el padre de Ludmila, quien dijo que él estuvo hablando con el joven en la puerta de la comisaría 6ta de Moreno. "No lo puedo creer, la Justicia fue muy lerda, esperaron demasiado", dijo Leandro al portal local de noticias Semanario Actualidad.

"Dicen que la nena desaparece a las 7 de la mañana del domingo", dijo Leandro y aseguró que él mismo motorizó la búsqueda de su hija. "A los que habían ido a la fiesta los traje [a la comisaría] uno por uno y dijeron que ella se había ido caminando, que estaba a cuatro cuadras de la casa", agregó.

"El que se fugó estuvo hablando conmigo, me vio a la cara, dijo que iba a buscar el documento y no volvió nunca más, no lo tendrían que haber dejado salir", afirmó.

Leandro dijo que luego de la fuga, Jerez subió un estado en sus redes sociales que indicaba que se encontraba "en Gregorio de Laferrere", a dónde fue a buscarlo la policía.

"Es un desgraciado, un sinvergüenza, un violín hijo de p... Yo ya perdí a mi hija, no me importa más nada. Si yo tengo la posibilidad de engancharlos, desde el primero hasta el último, los quiero matar a todos", dijo el hombre. "No lo puedo asumir todavía, quiero que esto avance, quiero que se mueva la justicia", pidió.

En tanto, una tía de la adolescente asesinada, Ivana Pretti, subió a su Facebook un mensaje reclamando justicia.

"No hay palabras para expresar lo que se siente. Siempre miraba la tele cuando desaparecían chicas y hoy nos toca a nosotros pedir justicia por vos, mi única sobrina, la amada por todos. Pensar lo que habrá sufrido en esos momentos, se me parte el corazón en mil pedazos. Dios solo te pido Justicia por Ludmila Pretti", escribió la mujer. Además, subió a las redes una imagen del principal sospechoso.

Con información de Télam