Finalmente, tras una disputa judicial, fijaron una nueva fecha para indagar a Marcelo Moretti

El polémico presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, será indagado el jueves próximo por el delito de defraudación por administración fraudulenta del que habría sido víctima el club azulgrana. Se trata de la causa iniciada después de que una cámara oculta lo mostrara guardándose en el bolsillo del saco un fajo de miles de dólares que habría recibido para fichar en las inferiores de la institución al hijo de una empresaria de medios platense.

Así lo dispuso la jueza Laura Bruniard después de que la Sala VII de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que revocara la resolución por la que se había suspendido “la convocatoria de Moretti a prestar declaración indagatoria en virtud de que se encontraba pendiente la resolución de un conflicto de competencia”.

Marcelo Moretti salió corriendo de la sede de San Lorenzo en un patrullero

Es la cuarta vez que se fija una fecha para indagar al dirigente deportivo. Por el momento, por distintas presentaciones, se postergó la audiencia.

Ayer, los jueces Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich hicieron lugar a la apelación presentada por el Ministerio Público, representado por el fiscal general Mauricio Viera.

“Se advierte que esta Sala, con la actuación unipersonal del juez Guillermo Pablo Lucero, confirmó el 3 de septiembre último el auto que rechazó la inhibitoria del juzgado y reiteró la competencia material de este fuero. A su vez, el recurso de casación interpuesto por la defensa de Moretti contra esa decisión fue rechazado el 30 de septiembre último, sin que hasta la fecha se hubiera acudido en queja ante el órgano superior. Por otro lado, en el juzgado local [de la Ciudad] no se ha adoptado ningún temperamento relativo a la inhibición requerida por esta jurisdicción. Así, planteado el estado actual del proceso, es dable advertir que no se advierte una inobservancia de las reglas para determinar la competencia en razón de la materia y, además -por el contrario-, la situación suscitada impediría el normal avance del trámite de las actuaciones, sin que puede verse afectada la garantía del juez natural”, explicaron los camaristas Cicciaro y Pociello Argerich en su reciente fallo.

Las imágenes de la cámara oculta que filmó a Moretti guardándose dólares en el bolsillo de su saco

La última suspensión de la indagatoria se había originado cuando la defensa de Moretti, a cargo el abogado Gastón Marano, pidió que el expediente llegue al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad para que decida si la causa debe quedar en la Justicia nacional o en la porteña.

La presentación fue rechazada, como se dijo, por la Cámara del Crimen con un fallo del juez Lucero. Lo mismo sucedió con un recurso presentado ante Casación.

En su resolución, el juez Lucero, firmante por la Sala 7 de la Cámara Penal, rechazó el pedido de inhibitoria planteado por la jueza de la Ciudad Rocío López Di Muro y el defensor particular de Moretti; ellos pedían a la jueza Bruniard que declinara su competencia, de modo que la investigación la llevara adelante el fiscal porteño Maximiliano Vence y no la fiscal nacional Mónica Cuñarro, que ya había avanzado en la instrucción a partir de la denuncia presentada por César Francis, excandidato a presidente del Ciclón.