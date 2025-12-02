Fue a la fiesta de egresados de su hermano y lo asesinaron a puñaladas

CÓRDOBA. Gerónimo Carabajal, de 26 años, había ido a la fiesta de egresados del secundario de uno de sus hermanos. La última foto suya fue con su familia. Luego, lo mataron de dos puñaladas a metros de la Sociedad Italiana, el salón de eventos de Melo, un pueblo del sur provincial, en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a 380 kilómetros de esta capital. Por el crimen hay un detenido: un hombre de 30 años.

Seis egresados eran los protagonistas de la fiesta del IPEA 237 y, días antes, durante la organización, se había pedido especialmente dejar afuera del acto de celebración a amigos de algunos de los estudiantes porque eran “lieros”.

Una camioneta blanca se estacionó frente al salón, se bajaron varias personas. Hubo una pelea con Carabajal que, en ese contexto, recibió dos heridas en el tórax con un cuchillo. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Laboulaye, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos médicos.

Carabajal era padre de una nena y jugador de fútbol. Vivía en Serrano, un pueblo cercano. Diego Vázquez Petrini, el fiscal de Laboulaye a cargo de la causa, confirmó que su cuerpo fue entregado a la familia y ya lo sepultaron.

El único detenido es Juan Diego Torres. Está imputado por homicidio simple y fue alojado en la cárcel de Río Cuarto por disposición de la fiscalía. En la madrugada del domingo, después del ataque le secuestraron una camisa blanca y un iPhone 16.

La camioneta −según contó el hermano de la víctima, el egresado− “dio una vuelta a la manzana y se frenó al frente del local para buscar riña”. Aseguró que no había ningún motivo para la pelea. “De parte nuestra no hay motivo. Esa chata estacionó frente al salón para buscar pelea”, sostuvo. Contó a la prensa que él conocía a los agresores, pero su familia no. Son familiares de una joven del pueblo.

Uno de sus invitados fue golpeado y Gerónimo intervino para calmar la situación: “Este sujeto salió por atrás junto a mi hermano más chico, y Gerónimo intercedió. Si no, iba a ser mi hermano más chico el que recibía la puñalada”.

En su testimonio a El Doce indicó que había gente alcoholizada. “No puede ser que un festejo tan lindo termine en esta desgracia. Fue sin sentido”, enfatizó.

Carabajal jugaba en Club Atlético Villa Plomo, de la Liga Regional de Laboulaye. “Gerónimo Carabajal, descanse en paz. Expresamos nuestro profundo pesar ante la pérdida de nuestro querido jugador”, dice el comunicado de la institución. En sus redes agregaron “QEPD loquito lindo. Te vamos a extrañar en el Villa. Gracias por todo”.

Todos los clubes de la zona se sumaron a las expresiones y desde la Liga Regional hicieron un “expreso pedido de justicia para que este acto no quede impune”.