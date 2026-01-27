Fuga temeraria por General Paz y Riccheri: dos detenidos en un auto robado tras una frenética persecución

La secuencia comenzó a plena luz del día, cuando un Volkswagen Polo blanco avanzaba con maniobras bruscas por la avenida General Paz. Desde sus motos, los oficiales de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad advirtieron la velocidad y el zigzagueo del vehículo, y segundos después todo quedó registrado en el video de la persecución que muestra el inicio de la fuga hacia el oeste. A partir de ese momento, y mientras sonaban las señales lumínicas y sirenas, comenzó una corrida de casi 50 cuadras que atravesó accesos, colectoras y pasajes internos que terminó en Villa Celina con la detención de dos chicos, uno de ellos menor de edad.

El episodio se inició a la altura de la avenida Eva Perón, en el barrio porteño de Villa Lugano, durante recorridas preventivas de los oficiales del Anillo Digital. Los oficiales detectaron al Polo y dieron la orden de detención. Lejos de frenar, los ocupantes aceleraron rumbo a Villa Madero, retomaron la General Paz y continuaron la fuga hacia la autopista Riccheri. Luego descendieron a la colectora Camino de la Virgen María, ya en territorio bonaerense.

El Volkswagen Polo robado, con pedido de secuestro vigente, recuperado tras la persecución que comenzó en Villa Lugano Policía de la Ciudad

Al llegar al puente de Boulogne Sur Mer, en Tapiales, realizaron una maniobra a contramano y bordearon el Mercado Central. Desde allí ingresaron al Barrio Juan Manuel de Rosas, en Celina, donde continuaron el escape por calles estrechas. Minutos más tarde, abandonaron el auto y siguieron la huida a pie. En esa carrera dejaron caer un teléfono iPhone, que fue recuperado por el personal policial.

Los efectivos lograron detener a los dos ocupantes sobre la calle Socompa. Uno de ellos es mayor de edad y el otro es A.A.B., de 17 años, quien tiene antecedentes por robo agravado por el uso de arma de fuego. Ninguno ofreció resistencia tras ser alcanzado por los oficiales, según consta en el parte policial y se ve en las imágenes captadas por las cámaras corporales de los efectivos.

Parte de los elementos encontrados en el interior del Volkswagen Polo, secuestrados tras el operativo Policía de la Ciudad

Tras asegurar la zona, los agentes verificaron que el Volkswagen llevaba colocada otra chapa patente. La confirmación posterior, mediante el número de chasis y el grabado de cristales, estableció que tenía pedido de secuestro por robo en Moreno del 21 de diciembre último. En el interior hallaron prendas de vestir, una notebook CX, una TV Noblex de 32 pulgadas, una cédula de identificación dada de baja y documentación relacionada con el rodado.

Además del auto y el teléfono descartado durante la fuga, la Policía secuestró todos los elementos encontrados, que quedaron a disposición de la Justicia.

Parte de los elementos encontrados en el interior del Volkswagen Polo, secuestrados tras el operativo Policía de la Ciudad

La causa está en manos del Juzgado Nacional de Menores N° 5, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos. El magistrado ordenó actuaciones por encubrimiento y falsificación de documento, dispuso la detención de ambos imputados y ordenó el traslado del menor al Instituto Inchausti.

Mientras continuaban las pericias sobre el vehículo y sus pertenencias, el Polo fue retirado del lugar para ser trasladado al playón judicial correspondiente.