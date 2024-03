Escuchar

La jornada de mañana será determinante para el destino de los cuatro jugadores de Vélez acusados de haber abusado sexualmente de una periodista deportiva en el hotel Hilton de San Miguel de Tucumán entre el sábado 2 y el domingo 3 de marzo. Estarán frente al juez de Garantías, Lucas Taboada, que escuchará los cargos y descargos que formulen las partes para decidir si continúan detenidos o si son excarcelados y continúan ligados al proceso, pero en libertad.

La audiencia se llevará a cabo a las 13.30 en los Tribunales Penales de la provincia. Sebastián Sosa, José Florentín, Brian Cufré y Abiel Osorio –representados por los abogados Ernesto Baaclini, María Florencia Abdala y José María Molina, respectivamente– están detenidos desde este lunes a la tarde, luego de que terminara la declaración en Cámara Gesell de la joven de 24 años, representada en la querella por los abogados Patricia Neme y Juan Andrés Robles.

Neme adelantó a LA NACION que van a solicitar la prisión preventiva para los acusados, y pedirá que las cumpla en una cárcel común para los acusados. “Mañana es un día clave porque nos va a dar un panorama amplio”.

Agregó: “La única estrategia de ellos es desprestigiar a la víctima. Los chats que Sosa ‘vendió' a la prensa están ‘cortados’ y la dejan mal parada. Los verdaderos son los de la víctima”.

Abundó en precisiones al respecto: “En los chats, Sosa dijo que él la vio pasar ‘un buen momento’. No se entiende entonces si estaba dormido. Ni él lo sabe. Como las conversaciones lo demuestran, Sosa la entregó ‘atada’. Ella aclaró que iba a ir [al cuarto de hotel, invitada por el arquero uruguayo] siempre y cuando ellos no se desubicaran. Después de tomar Fernet se sintió mal, creemos que pusieron alguna droga o medicación a la bebida; si bien tuvo pantallazos de lucidez, no tenía control sobre su cuerpo”.

Tras irse del Hilton, la joven intercambió mensajes con Sosa. Al respecto, Neme afirmó: “Ella estaba en shock. Lo primero que hizo fue preocuparse por el riesgo de enfermedades y de embarazo. Luego entró en conciencia de la gravedad de lo sucedido y le preguntó a Sosa, entre otras cosas, ¿Por qué me entregaste así?”.

Provisionalmente, los más comprometidos son Cufré y Florentín, imputados por abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas; Osorio está imputado por abuso sexual simple y Sosa, como partícipe secundario de abuso sexual agravado.

La voz de la defensa

En diálogo con LA NACION, Baaclini, abogado del arquero uruguayo, manifestó que Sosa está “anímicamente muy golpeado” debido a que está alojado en un lugar donde “las visitas no son diarias”. Los cuatro acusados están aprehendidos en la Dirección General de Investigaciones en la capital tucumana.

El letrado sostiene que el relato que la víctima hizo acerca de lo ocurrido en la habitación del hotel Hilton no fue coherente: “En declaraciones previas había dicho tres veces que Sosa estaba dormido. Ayer lo evitó, dijo que ella buscó el auxilio del arquero con una mirada mientras era abusada y que él podía verla, algo que se contradice con su relato previo, en el que dijo que estaba dormido. Además, esta vez lo ubicó en una posición distinta en la cama en la que él se había acostado a dormir”.

Baaclini agregó: “Ella entró burlando la seguridad del hotel. La puerta de la habitación 407 estaba entornada y entró como si fuera su casa, con un Fernet en mano. Estuvieron una hora hablando de gustos sexuales hasta que Sosa se durmió. Nunca dijo que alguien le hubiese impedido la salida de la habitación. Dijo que tomó Fernet y se empezó a sentir mal. Pero no salió nada en el examen toxicológico sobre presencia de un somnífero o de droga. No tiene sustento su relato”.

“Luego del acto ella le dijo a Sosa ‘Seba, preguntale al paraguayo si acabó adentro’ y ‘Esto me pasa por pendeja irresponsable’” repasó Baaclini, que explicó: “Si hubiese dicho ‘no acabes adentro’ era otra la historia. Y en los chats nunca se enojó con Sosa, al contrario, se rio. En estos casos hay muchos grises. La denuncia no tiene un sustento lógico. Acá no se busca desprestigiarla, lo que pasa es que su relato carece de fundamentos”. El abogado insiste con que en toda la declaración de la joven hay suficientes detalles que contradicen que hubiese habido un acto involuntario de su parte.

En cuanto a lo que podría pasar mañana en la audiencia de control de detención, el representante legal de Sosa sostuvo que, en su opinión, no hay riesgo de fuga ni necesidad de prisión preventiva: “Desde que los acusados se enteraron de la denuncia se pusieron a disposición de la Justicia. Sosa puso a disposición su pasaporte y su teléfono celular, claras muestras de sometimiento al proceso. Por las pruebas que hay hasta ahora, vamos a ir a juicio”.

