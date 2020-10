Zárate Belleti es la primera mujer jefe de la Policía de Córdoba. Crédito: Gentileza Gobierno de Córdoba

CORDOBA.- Después de dos hechos de gatillo fácil que terminaron con la vida de dos adolescentes de 17 y 15 años en tres meses, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, removió hoy a la cúpula policial y designó al frente de la fuerza, por primera vez, a una mujer. La comisaria general Liliana Rita Zárate Belletti será la nueva jefa, en reemplazo de Gustavo Vélez, quien ocupaba el cargo desde 2015.

En agosto, después del caso de "gatillo fácil" en el que mataron a Blas Correas, de 17 años, en la ciudad de Córdoba, Zárate Belletti reemplazó a Gustavo Piva en la Dirección General de Seguridad Capital. Fue a ver a la madre del chico y le prometió hacer lo posible para cambiar la fuerza. Por el crimen hay 13 policías imputados y está identificado el que realizó el disparo fatal.

La remoción de Vélez llega después de que el domingo pasado, en Paso Viejo (al norte de la provincia), la policía matara a Joaquín Paredes, de 15 años. Por ese caso hay cinco detenidos e imputados de homicidio agravado por uso de arma de fuego. Tal como adelantó LA NACION, los peritajes demostraron que los efectivos realizaron más de 20 disparos contra un grupo de chicos que estaba desarmado.

Quién es

Zárate Belletti egresó de la Escuela de Policía Libertador Gral. Don José de San Martín, en 1992, la primera promoción de tres años como técnica en seguridad pública. Encabezó el orden de mérito en el ascenso a comisaria mayor y es licenciada en Seguridad egresada de la Universidad de Villa María.

Fue Directora General de Investigaciones, Directora de Drogas Peligrosas e instructora de la Escuela de Cadetes. Dirigió el Centro de Comunicaciones y Video Vigilancia durante 12 años y fue oficial Superior en Bienestar Policial, el Policlínico Policial y en la Dirección de Formación Profesional. También fue directora General de Recursos Humanos y miembro del Consejo Asesor de formadores Policiales. Tiene 31 años de servicio.

Apenas asumió en el distrito capital, Zárate Bellini visitó a Soledad Laciar, la madre de Bas, y conversaron. "Me pasó que le creí. Creí lo que me dijo, su angustia, sus intenciones de que esto no quede acá. Le creí que ella me creía -contó Laciar a LA NACION en su momento-. Ojalá en un tiempo no tenga decir que me mintió. Me aseguró que iba a dejar su 'pellejo' para 'intentar cambiar', pero reconoció que 'los cambios son muy difíciles'".

Esta semana, antes de remover la cúpula, el ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, presentó el nuevo protocolo policial que sigue el modelo canadiense. Incluye una serie de recomendaciones para reforzar el control disciplinario, la detección, el tratamiento preventivo y sancionatorio de irregularidades detectadas en los excesos policiales.

