San Isidro: Migraciones expulsó a tres ciudadanos chilenos que simulaban ser operarios de una empresa de electricidad

La Agencia Nacional de Migraciones (ANM) expulsó a tres de los cuatro ciudadanos chilenos que habían sido demorados cuando circulaban en una camioneta sin chapa patente por las calles de San Isidro simulando ser operarios de una empresa que distribuye energía eléctrica. Se sospecha que, junto con un acompañante argentino, planeaban robar casas en zona norte.

La expulsión de los ciudadanos chilenos había sido solicitada por el intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

“No es la primera vez que detenemos a ciudadanos chilenos que delinquen o están a punto de hacerlo. Migraciones ya dictó las órdenes de expulsión, estamos insistiendo en la Justicia para que autorice la que la medida se haga efectiva”, dijo Lanús.

En la resolución donde decidió la expulsión de los ciudadanos chilenos, la ANM dispuso, con “carácter permanente”, la prohibición para que puedan ingresar en la Argentina.

Ahora, la “parte interesada”, es decir los chilenos expulsados, tienen 15 días hábiles para interponer un recurso ante la Justicia a la medida dispuesta por la autoridad migratoria. Una vez firme la medida con la conformidad judicial, según la citada resolución, debe “darse inicio al proceso correspondiente”.

El cuarto sospechoso de nacionalidad argentina no fue expulsado porque tiene DNI argentino, dijeron fuentes al tanto de la investigación.

El caso

Los cinco circulaban el lunes pasado en una camioneta por las calles de Martínez. Pretendían pasar por operarios de la empresa Edenor, firma que distribuye energía eléctrica.

Según los voceros consultados, ese día, a las 11.30, personal de la Patrulla Municipal de San Isidro y uniformados de la policía bonaerense interceptaron, en la colectora de la autopista Panamericana e Hipólito Yrigoyen, en Martínez, el vehículo, una camioneta Fiat Qubo, que circulaba sin chapa patente.

En la camioneta, los agentes encontraron elementos presuntamente utilizados para cometer los ilícitos, informaron fuentes municipales.

“Entre los elementos secuestrados había destornilladores, barretas, ropa de trabajo y cascos de la empresa Edenor, guantes, cinco teléfonos celulares, gorras, cinta de embalar y un disco de corte de amoladora”, dijeron los voceros consultados.

En un primer momento, los sospechosos fueron trasladados a la comisaría de Martínez, pero al comprobarse que no habían cometido ningún delito fueron liberados.

Se abrió una causa por averiguación de ilícito que quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.

Según los voceros consultados, durante el mes pasado, la Patrulla Municipal de San Isidro desplegó aproximadamente 3000 operativos donde se identificaron 25.731 personas y 11.617 vehículos. En estas acciones preventivas, se detectaron 181 ciudadanos con impedimento legal o pedido de captura y 52 detenidos en flagrancia.