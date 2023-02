Gatillo Fácil: pidieron que los dos policías que mataron a un adolescente sean condenados a la pena de prisión perpertua

escuchar

CORDOBA.- El juicio por el homicidio del adolescente Blas Correas entró en su etapa final. La fiscalía de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba pidió que se condene a la pena de prisión perpetua a los dos policías que dispararon y mataron a la víctima, que tenía 17 años y viajaba junto a amigos en un automóvil que recibió seis impactos de bala.

Dos horas duró el alegato del fiscal Fernando López Villagra -acompañado de su colega Marcelo Hidalgo-, quien pidió la pena máxima para los policías Lucas Gómez, de 37 años, y Javier Catriel Alarcón, de 33. Están acusados de “homicidio calificado por sus funciones, por empleo de armas de fuego, y homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado” contra los otros ocupantes del auto.

“La balacera de los dos uniformados no fue para frenarlos, sino para matarlos”, dijo el representante del Ministerio Público. El fiscal López Villagra planteó que si bien el proyectil que mató a Correas la disparó Gómez, explicó que los balazos hechos por Alarcón “no mataron de casualidad” y recordó que ese uniformado había reprobado un examen de tiro para ascender de jerarquía.

López Villagra sostuvo la acusación tentativa de homicidio agravado de la que fueron víctimas Juan Cruz Camerano Echavarría, Camila Toci, Cristóbal Bocco Cámara y Mateo Natali, los amigos de la víctima que iban en el Fiat Argo baleado por los uniformados.

Para el fiscal, todo el caso “se encuadra dentro del concepto de violencia institucional. No es toda la institución policial, sino que son estos policías, en estos hechos”.

La madre de Blas, Soledad Laciar, acompañada por los amigos del joven que iban en el auto el día del crimen. Télam

“Todo lo utilizado son recursos aportados por el Estado para cuidarnos y protegernos -dijo el representante del Ministerio Público-. Esto no es solo por los disparos que es gravísimo, sino todo el andamiaje posterior para encubrirlo. Llevar un arma para plantar ante un eventual enfrentamiento es gravísimo”.

Además, reprochó la omisión de auxilio por parte de los uniformados que rodearon el auto cuando el adolescente agonizaba en pleno centro cordobés, después de que en una clínica se negaron a atenderlo.

“Mente en blanco”

Antes del alegato de la acusación pública, Gómez pidió hablar y declaró que estuvo “shockeado” y con la “mente en blanco” en los minutos posteriores al crimen y que eso lo “comprendió” por las terapias que hizo en la cárcel.

Afirmó que cuando disparó estaba “en alerta” por la advertencia que efectuó un compañero por radio, pero subrayó que ese día no se sentía bien por “circunstancias personales de la vida”.

Soledad Laciar, madre de la víctima -quien habló a pesar de los reparos planteados por el defensor de Gómez- sostuvo: “Vuelvo a insistir que esto está todo mal. Lamento que en tanto tiempo de terapia no le hayan hablado de las víctimas. Esto no es contra el acusado, sino contra el sistema. Lamento que no le hayan hecho ver lo que ocurrió esa noche y de este lado una familia destrozada”.

El crimen ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando la víctima y sus amigos regresaban de comer una pizza en un automóvil conducido por Camerano Echevarría. Los jóvenes circulaban por la avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, en el barrio Colinas de Vélez Sársfield, donde se cruzaron con un control policial de prevención.

Los uniformados le hicieron señas al conductor para que disminuya la velocidad. Sin embargo, Camerano Echevarría no se detuvo y continuó su camino.

Camerano Echevarría, en su testimonio, dijo que se había asustado porque, cuando estaba por detenerse, advirtió que uno de los policías empuñaba un arma que lo apuntaba en la cabeza. Como no frenaron, los policías dispararon seis veces. Y, después, plantaron un arma en el vehículo para simular que la tenían la víctima y sus amigos.

Ayer, en la víspera del alegato de la Fiscalía, Laciar había dicho que todos los imputados “son responsables” y que espera que sean condenados.

“Dos policías dispararon a matar y los otros desplegaron maniobras para encubrir, plantando un arma, con la intención de simular un enfrentamiento armado”, sostuvo a la agencia de noticias Télam la madre de la víctima.