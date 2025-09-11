Golpes, culatazos y terror: así fue el violento robo de seis motochorros a una joyería a plena luz del día

Un violento asalto ocurrió en Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza. El viernes pasado por la mañana, seis hombres armados irrumpieron en una joyería situada sobre la avenida Luro, a metros de la calle López May, en plena zona comercial. Todo ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local que captaron lo salvaje de la situación.

Los delincuentes actuaron con extrema violencia: saltaron el mostrador, redujeron a empleados y clientes a punta de pistola y tiraron al propietario al piso. Mientras lo golpeaban con culatazos y lo amenazaban con dispararle en la cabeza, lo obligaron a abrir las cajas fuertes. En pocos minutos, guardaron fajos de billetes y joyas en mochilas y escaparon en tres motos de alta cilindrada; habrían contado con un auto como apoyo logístico.

“Me dio un par de golpes en la cabeza, que después sentí en todos los brazos. Me tenían mal, mal ahí. Dos apuntándome constantemente, apareció otro apuntándome y, sí, así fue, bastante violento”, relató el dueño del comercio al canal A24. “Fue tan rápido que no nos dio tiempo a nada. Se llevaron las cositas nada más, yo más me dedico a bijouterie, cosas de valor nunca tengo, porque siempre pienso en esto”, agregó.

El comerciante, que lleva 34 años en el rubro, describió el terror que sintió durante el asalto: “Cuando te apuntan con una pistola, yo creo que… no sabés si te van a matar, no sabés si te van a arruinar la vida. Esto que pasamos fue un minuto y medio, más o menos, y para mí duró tres horas”, contó. Y añadió: “Por supuesto que pensé que podía terminar mal. A esta gente se le escapa un tiro y arruinan a una familia entera”.

También reclamó mayor presencia policial en la zona: “Estamos pidiendo encarecidamente que nos cuiden un poco, que pongan policía por lo menos en cada esquina. Nosotros somos comerciantes que pagamos nuestros impuestos todos los días”, señaló. “No hay custodia, no hay patrullaje. Sí está lleno de agentes de tránsito haciendo multas, eso sí, pero necesitamos un policía recorriendo”, insistió.

El joyero reconoció que, tras el asalto, pensó en cerrar el local: “Hay momentos que se me cruza por la cabeza, porque ya tengo los años encima. Pero no quiero hacerlo, porque tengo chicas trabajando conmigo desde hace años”, dijo. “Hace 34 años que estoy acá, llevo una vida en este lugar. Es la primera vez que me pasa algo así, tan violento”, concluyó.