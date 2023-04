Habló la fiscal de Zárate agredida por familiares de un joven de 18 años que murió en un choque

escuchar

Tras ser golpeada ayer por familiares de la víctima de un choque que están disconformes con el procedimiento judicial, la fiscal Ana Laura Brizuela dijo este jueves por la mañana que se abrió una causa por las lesiones que recibió en la puerta de la fiscalía de Zárate. “Estamos acostumbrados a los insultos, a las pegatinas en paredes, pero no a esto. Es preocupante”, expresó.

Brizuela está a cargo de la investigación de la muerte de Agustín Ramírez, futbolista de Defensores Unidos de Zárate, de 18 años, que tuvo lugar el 14 de marzo de 2022. Ese día el joven viajaba como acompañante en una moto conducida por su tía. Cuando el vehículo hizo las maniobras para ingresar en la ruta 6, el conductor de un Mercedes Benz chocó contra la parte trasera del rodado. Los peritajes demostraron que la mujer habría ignorado la señal de detención obligatoria para ingresar en esa vía, que el joven no llevaba casco y que el hombre conducía a 80 kilómetros por hora en un lugar donde la velocidad máxima era de 60.

Por ello, la Justicia entendió que ambos conductores debían ser imputados por homicidio culposo y el hombre, también, por lesiones contra la mujer.

🚨 AHORA

VIOLENTO ATAQUE A UNA FISCAL A METROS DE TRIBUNALES DE CAMPANA

- La víctima es Laura Brizuela, fiscal penal de Campana

- Fue atacada por familiares de una mujer imputada en un choque que terminó con la muerte de un joven

- También le pegaron al secretario de la fiscal pic.twitter.com/oAqehRrllm — Vía Szeta (@mauroszeta) April 12, 2023

“Tres golpes en total recibí, dos golpes de puño en la cara y una patada a la altura de la cintura”, dijo la fiscal hoy a Radio Mitre sobre el episodio que vivió ayer en la puerta de la fiscalía de Zárate, cuando debía tomar testimonio a los dos imputados.

“La familia se manifestó en varias oportunidades disconforme por un lado por la entrega del vehículo al imputado luego de terminar las pericias. Eso lo hacemos en todos los casos. Y por el otro, por no haberle retenido la licencia de conducir [al acusado] que no es potestad de la fiscalía”, explicó la funcionaria y asimismo indicó que la familia no está conforme con la imputación de la tía del fallecido.

Sus declaraciones ocurre tras la violencia desatada ayer, cuando Brizuela abandonó su despacho para dirigirse a una oficina donde el conductor acusado esperaba con su abogado para declarar y fue rodeada por los familiares que la golpearon en la cintura y en el rostro. Además, los atacantes tomaron las sillas de un kiosco de diarios y se las arrojaron. Los efectivos que intentaron custodiar a la fiscal habían sido convocados porque uno de los integrantes del entorno de la familia del joven fallecido había llamado a una marcha de protesta frente a esa sede judicial.

“Es la primera vez que me toca estar en una situación así, es muy difícil de describir. Me estaba trasladando de esquina a esquina, desde una oficina a otra, habíamos hecho esta logística para evitar posibles agresiones y el resultado fue el opuesto”, relató.

“Estamos acostumbrado a los insultos, a las pegatinas en paredes, pero no a esto. Es preocupante. Vi volar por arriba de mi cabeza uno de los banquitos, una policía me cubrió con sus brazos la cabeza y yo trataba de mirar para abajo porque tenía que seguir. Fue difícil llegar, quedé acorralada en distintas vidrieras, la policía también recibió golpes”, explicó Brizuela.

“Fue rápido ahora que lo pienso, en ese momento no terminaba más, no llegábamos más a esa puerta”, añadió la fiscal.

Por otra parte, dijo que en la investigación de la muerte del joven “se hicieron todos los pasos” y que ayer se estaba “tomando indagatoria para llevarlos a juicio”. Y lamentó que a veces no se logren juntar elementos suficientes y “las causas se archivan”, aunque destacó que el caso que se daba ayer “era el escenario óptimo” hasta que se dieron las agresiones.

Por último la funcionaria confirmó que las dos familiares de la víctima que la agredieron fueron identificadas y acusadas de las lesiones.

LA NACION

Temas ZárateJusticiaViolencia