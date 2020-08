Habló la mamá del chico de 11 años que intentó robar en una peluquería con su padre - Fuente: Telefe 03:26

"Él siempre quiso parecerse al papá y yo insistí con que él no era ejemplo de nada", contó ayer la madre del chico de 11 años que fue con su padre a una peluquería de Vicente López a robar hace unos días.

No se sorprendió. Ella sabía de los antecedentes de su expareja así que mientras paseaba al perro por el barrio y escuchó al peluquero contar lo sucedido, supo que podría haber sido su hijo.

El sábado por la tarde, el niño y su padre se acercaron a una peluquería en la calle Uzal al 3800, en Olivos, municipio de Vicente López. Cuando el peluquero terminó de cortarle el pelo al menor, el padre simuló que iba a pagar y en ese momento el chico sacó un arma de su cintura y se la dio al padre. El peluquero contó después que se dio cuenta que el arma era de juguete y se resistió al robo. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad.

"Me dijo que fue para acompañar al papá para que no le pase nada a él. [El padre] Le dijo que le lleve el arma y cuando se la pedía que se la dé", dijo la mujer a Telefe. Además agregó que notó un cambio en la conducta de su hijo desde el verano pasado y que buscó ayuda. "Es la primera vez que hacía algo así. No quiero que le arruine la vida. Mis hijos y yo tenemos vergüenza", agregó.

Además dijo que el chico siempre quiso parecerse a su papá y que ella lo desalentó dadas las conductas de su expareja.

Según informaron fuentes judiciales, el hombre fue condenado en octubre de 2016 por el delito de robo en poblado y en banda agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse. En 2018 salió de la cárcel beneficiado por una libertad condicional.

Casi al final de la entrevista, la madre del niño contó que a ella también le habían faltado cosas de valor en su casa en este último tiempo y que entendía la situación del peluquero. Incluso se se ofreció a pagar por el corte que le hizo al niño como forma de devolverle algo de su trabajo.

El padre se encuentra detenido. Según la Municipalidad de Vicente López, él vive a pocas cuadras del local que intentó robar. "Sucede con frecuencia, que para evitar los controles dispuestos por la cuarentena, los delincuentes roban en la misma zona en la que viven", dijeron fuentes de la Municipalidad de Vicente López.