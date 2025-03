Habló Nahir Galarza y le envió un mensaje a los padres de la víctima

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo, descartó recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero pidió la posibilidad de tener una oportunidad de salir de la cárcel como tienen otros internos, no descartó pedir la revisión de la sentencia y sostuvo que nunca tuvo el beneficio de la duda. También le envió un mensaje a los padres de la víctima.

“En algún momento quisimos hablar con su familia y no quisieron saber nada. Si tuviera la oportunidad, les pediría perdón desde lo más profundo de mi corazón. He entendido la gravedad, me he puesto en su lugar. Yo soy responsable, yo estoy condenada”, sostuvo la joven en declaraciones que hizo durante una entrevista con Canal 9 Litoral al enviarle un mensaje a los padres del joven asesinado.

En noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por la defensa de la joven que, el 29 de diciembre de 2017, asesinó en Gualeguaychú, Entre Ríos, a su novio al dispararle dos balazos a quemarropa.

"No voy a apelar el fallo de la Corte Suprema, pero puedo llegar a pedir la revisión de mi condena"



En julio pasado, el máximo tribunal del país ya había rechazado el recurso de queja presentado por los abogados de la condenada. De esta forma, no le quedan más instancias en el país para revertir la condena. Solo podría recurrir a tribunales internacionales.

“Hubo mucho morbo. Se creó un personaje de una Nahir fría y a la que no le importaba nada. Si salía con cara seria, era fea; si salía sonriendo era fría. Me vi afectada por todo lo que se creó. Si bien he cambiado, era una persona normal y se exageró todo”, sostuvo la joven en la citada entrevista, realizada en la Unidad Penal 6 de Entre Ríos.

Volvió a decir que fue víctima de violencia de género por parte del joven asesinado. “Se dijo que yo quería dejarlo mal a Fernando para acusarlo de violencia de género, pero la verdad es que había pruebas. Había una carta donde me pedía disculpas por lo que me había hecho. Me llamaba miles de veces por día, tenía audios donde me gritaba, mis amigas también lo contaron. Declararon mi masajista y mi ginecólogo, que vieron las marcas que tenía. Había mucha prueba, pero nadie me escuchaba”, afirmó Nahir, según la nota publicada en la web del canal.

Contó que está buscando mejorar como persona. “Trabajo, estudio, participo de las actividades. Quiero demostrar que he cambiado y tengo ganas de progresar. Lo que más me gusta es estudiar idiomas. He estudiado varios y también Psicología Socia”, dijo.

La entrevista de Nahir Galarza Captura

