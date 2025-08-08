Hallaron el cadáver de un hombre calcinado y con ataduras en cuello y manos

MAR DEL PLATA.- El cadáver calcinado de un hombre, con indicios de una soga al cuello y otro cabo que le ligaban las manos, fue advertido esta mañana por vecinos de un descampado del barrio Las Heras, en la zona sur de la ciudad.

Los vecinos fueron quienes llamaron al servicio de emergencias 911 para dar cuenta de del hallazgo, advertido con las primeras luces del día y luego de haber visto a última hora de ayer una fogata en esa misma zona, que entonces habían relacionado con una quema de residuos que resulta habitual en el lugar.

Autoridades policiales y judiciales trabajaron desde temprano en busca de evidencias que permitan comprender lo que se da por confirmado como un homicidio.

La zona donde encontraron el cadáver Mauro V. Rizzi

Por el momento no hay certezas sobre la identidad de la víctima ni las causales de muerte, que surgirán de la autopsia ordenada por la fiscal del caso, Romina Díaz, trámite que se cumplirá entre esta tarde y mañana, según lo determinen los forenses en función del estado en que encontraron esos restos.

Los vecinos más próximos a ese predio descampado, a la altura del cruce de calles Rufino Inda y García Lorca, aportaron algunos datos a los investigadores y serán convocados para ampliar detalles en el marco de esta instrucción judicial.

Desde la fiscalía se requirieron registros de cámaras de seguridad que puedan estar en funcionamiento en las cercanías, sean de viviendas o establecimientos particulares como las que dispone el Centro de Ordenamiento y Monitoreo del municipio.

En principio se intentará determinar la dinámica vehicular en ese perímetro cercano y tratar de establecer, a partir de los testimonios, qué vehículo fue visto en cercanías del lugar donde fue quemado el cuerpo. Se desconoce por el momento si el crimen también se cometió en ese lugar o el escenario fue elegido solo para descartar el cuerpo.

Sería el vigésimo segundo homicidio que se registra en la ciudad en lo transcurrido de este año, en su mayoría vinculados a supuestos ajustes de cuentas o riñas. Viene precedido de otros dos, violentos también, ocurridos durante el último tramo de julio. En ambos casos las víctimas eran albañiles: uno baleado en ocasión de robo -su hijo también resultó herido y perdió motricidad en miembros inferiores- y el otro, a quemarropa, por una supuesta causa pasional.