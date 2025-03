Hauque y su pareja dieron detalles de la noche en que cenaron con Piccirillo y fueron detenidos

El empresario Francisco Hauque y su esposa Anahí Aquino Laprida, quienes denunciaron a Elías Piccirillo -el marido de Jésica Cirio-, relataron este martes cómo fue el encuentro que tuvieron con el ahora detenido la noche en la que, según su versión, les plantó un arma y drogas en el auto, en connivencia con un control policial que derivó en su detención. El abogado de la pareja, además, se refirió al rol que podría haber tenido la vedette en esta situación: “Nosotros sospechamos que ella participó de alguna manera en este armado”.

A última hora del 17 de enero pasado, Hauque y Aquino fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando circulaban por las calles porteñas. Al día siguiente, la Justicia los imputó en una causa por tráfico de estupefacientes y por portación de un arma. “Veinte días más tarde habíamos logrado la nulidad y luego el sobreseimiento. Había quedado corroborado que ellos no tenían nada que ver con el tema y que debía investigarse a los policías que habían intervenido y a los civiles, en este caso Elías Piccirillo”, explicó el abogado del matrimonio, Carlos Pousa, en una entrevista a TN.

Justamente, esa noche de enero, y según el relato del financista Hauque, el marido de Cirio lo había convocado para reunirse a hablar de una deuda millonaria que él debía pagarle y negociar cómo se iba a cobrar. “También me dijo que invitara a mi pareja al Palacio Duhau”, recordó el empresario. Cuando lo pasó a buscar, a Hauque le llamó la atención que Piccirillo se subiera al asiento trasero de su rodado pese a que el del acompañante estaba vacío. Le explicó que lo hacía porque le dejaba el lugar a su mujer Anahí. No fue lo único que le causó sorpresa al financista, agregó el hombre durante la entrevista. La pareja de la modelo llevaba puesto un piloto en una jornada de calor.

“Nos fuimos hasta el Hotel Faena, sobre Juana Manso, para buscar a mi esposa. Pero ella se subió en la parte de atrás porque él [por Piccirillo] después pidió bajarse de la camioneta y subirse adelante. O sea, revirtió los roles”, prosiguió en su relato Hauque. Tras ello su pareja añadió: “En todo el trayecto hacia el Palacio Duhau él [por el marido de Cirio] iba mirándome y sacándome conversación de cualquier cosa. Yo pensaba ‘qué raro que me está mirando este tipo´. Claro, era para distraerme porque ya había plantado el arma debajo del asiento del conductor”.

Jésica Cirio junto a su marido

Asimismo Aquino recordó que una vez en el restaurante Piccirillo no dejaba de hablar por teléfono y decía que Cirio ya estaba en camino. “Pero a los 10 minutos dijo que [su esposa] no iba a venir porque estaba descompuesta y se sentía mal. Le dije que era raro si ya había salido de la casa. No entendía nada”, agregó y contó que el hombre se puso de pie varias veces para hablar por teléfono. Según el abogado Pousa, en la mesa ya estaba incluso servida la comida que supuestamente era para Cirio.

“Es toda una farsa que todavía ella no aclaró y que no aclara básicamente porque si ella se presenta a declarar y esto es una mentira y dice que nunca fue invitada a esta cena, es un elemento más de convicción de que se hizo este montaje para que ellos [por el matrimonio] terminaron presos. Ella [por Cirio] podría ponerle fin a este tema y presentarse a declarar”, dijo el letrado.

Al ser consultados sobre si creen que Cirio formaba parte “de esta emboscada”, Hauque dijo: “No sé si es parte, pero que seguramente sabía de la reunión”. Luego, el letrado insistió: “Nosotros sospechamos que ella participó de alguna manera en este armado para que ellos no sospecharan de lo que iban a ser víctimas”.

Tanto Hauque como Aquino continuaron con su versión de los hechos de aquella noche en la que fueron detenidos. “Durante la cena teníamos una charla normal [con Piccirillo]. Llegamos a un acuerdo por la deuda. Él tenía algunos inconvenientes que resolver con su socio Jorge Blanco y me dijo que a partir de marzo nos volvíamos a juntar para hacer una devolución”, contó el hombre. “Además, fuimos a la cena porque supuestamente le iba a hacer un adelanto del pago de la deuda, pero no le dio nada”, sumó su mujer. Para evitar que el encuentro se volviera más tenso, Aquino le dijo a su marido que no le dijera nada, que se quedara tranquilo.

La detención de la pareja

Llegado el momento de retirarse del restaurante, la pareja le ofreció al hombre alcanzarlo en su vehículo hasta su vivienda, ya sea en Nordelta o en un departamento sobre Avenida Del Libertador, pero Piccirillo se negó y dijo que se tomaría un taxi, siempre según la versión del matrimonio. A todo esto, el marido de Cirio no se volvió a vestir con el piloto. “En su requisitoria para pedir su detención, el fiscal aclaró que nunca más volvió a usar el piloto desde que se bajó de la camioneta”, recordó el abogado Pousa.

La pareja relató que cuando avanzaron unos 50 metros desde la salida del restaurante un móvil de civil con efectivos que se identificaron como del departamento policial de Robos y Hurtos de la fuerza porteña les cruzó el rodado y obligó a Aquino, que era quien conducía en ese momento, que detuviera el vehículo. “Me obligaron a descender sin un tipo de móvil aparente”, contó Hauque. A lo que el abogado Pousa agregó: “Ellos [por los efectivos] decían que habían detectado movimientos que daban cuenta de una posible situación de violencia de género. Los vidrios de esta camioneta son de una tonalidad tan oscura que es imposible ver hacia adentro y esto ya fue peritado”.

“Nunca me preguntaron si estaba bien, si me había pasado algo. Me agarraron de los pelos, de los brazos. Me terminaron golpeando ellos. Eran en total tres móviles sin identificar, con ocho a 10 policías”, dijo Aquino. Según relató su marido, cuando descendió del vehículo fue esposado de manera automática y denunció que lo tiraron contra la camioneta y luego al piso. “Me apretaban de los testículos para que no gritara, toda una situación horrible”, dijo Hauque. Su mujer añadió que cuando los uniformados fueron a sacar las cosas del baúl “varios oficiales taparon” esa parte del rodado “y ahí, causalmente, encontraron la droga”.

Tanto Francisco como Anahí aseguraron que en ese momento se dieron cuenta de que esta situación podría tener que ver con Piccirillo, al que describieron como una persona “psicópata” y “siniestra”.

La mujer estuvo detenida en una alcaidía durante una semana. Su marido, en tanto, fue aprehendido dos semanas. “Tenemos miedo. Es una situación muy estresante. Uno nunca sabe qué puede pasar con esta repercusión”, dijo el hombre. Aquino, además, contó que tienen custodia privada y que tratan de no moverse mucho.

La detención del marido de Jesica Cirio

El marido de la modelo fue detenido el pasado jueves. La medida fue solicitada por el fiscal federal Franco Picardi. El representante del Ministerio Público también pidió el arresto de siete oficiales de la Policía de la Ciudad. El esposo de la conductora fue capturado en el barrio El Yacht, situado en el complejo urbanístico Nordelta, Tigre, tras ser buscado intensamente.

Elías Piccirilli fue detenidos por efectivos de Prefectura Naval

Con el correr de las horas se supo que la causa que involucraba a Piccirillo se había iniciado el 17 de enero pasado cuando la Brigada Norte de Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad revisó un Audi A8 ante la eventualidad de un presunto hecho de violencia de género y hallaron 1,2 kilos de cocaína y un arma de fuego.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó entonces la detención del dueño del vehículo y de su pareja. Tanto Hauque como Aquino negaron, en su indagatoria ante la jueza Capuchetti, que la droga fuera suya y acusaron al marido de Cirio.

