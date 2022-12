Homicidio en Las Cañitas: con videos, buscan reconstruir “la fuga” de la misteriosa persona que ocultó su rostro con un casco

escuchar

Día, domingo. Horario, 17.42 y 54 segundos. Es el momento que una misteriosa persona que tenía su rostro cubierto con un casco salía del edificio situado en Luis María Campos 801, en la zona de Las Cañitas, en Palermo. Su recorrido desde que salió la vereda ahora intenta ser reconstruido, a partir de videos de cámaras de seguridad por detectives policiales y judiciales que investigan el homicidio de Tatiana Konovnitzine, una mujer de 79 años que vivía en el quinto piso.

“La persona que salió del edificio con su rostro cubierto con un casco es sospechosa por el horario y la forma en que se fue. Así que debemos procurar reconstruir su recorrido, a partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas”, sostuvo a LA NACION una fuente que investiga el homicidio.

Hallan muerta a una vecina de Las Cañitas

La salida de la misteriosa persona, que tenía dos bolsos colgados en sus brazos y que ahora buscan los investigadores, quedó registrada por una de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía la víctima.

Esa misma cámara, instalada en el hall del edificio y que apunta a la puerta principal, también registró cómo, a las 16.18 de anteayer, Konovnitzine salió a pasear a su perro. En ese momento intercambió unas palabras con Sergio, el encargado.

“Me pidió un recibo de expensas. Subí al quinto, no me contestó y le pasé el recibo por debajo de la puerta, a eso de las 19.15 del domingo. La policía llegó después de las 20. Ella no contestaba. Tuvimos que esperar a su cuidadora, que tenía las llaves del departamento. Ahí nos encontramos con la señora tirada en el piso”, dijo el portero en declaraciones al canal de noticias C5N.

Según la filmación, Konovnitzine regresó 12 minutos después. El crimen fue descubierto poco después de la 20, tras la denuncia que hizo Milagro S., la cuidadora de la víctima.

La víctima cuando se cruza e intercambia unas palabras con el encargado

Según relató Milagros S. en su denuncia, llegó al inmueble a las 17, para empezar su jornada laboral. Apenas ingresó en el departamento se encontró con un delincuente que tenía reducida y maniatada a Konovnitzine.

Milagros S. afirmó que el desconocido, al que describió como un hombre mayor de edad, de 1,70 metros y que llevaba guantes en sus manos, la redujo y la tuvo privada de la libertad durante 40 minutos.

“El delincuente le preguntaba a los gritos a la cuidadora dónde guardaba sus ahorros la víctima”, contó un investigador.

Cuando el asaltante la dejó ir, en lugar de ir a hacer la denuncia o llamar a la familia de la víctima, Milagro S. se fue al departamento donde vive, en Fray Justo Santa María de Oro al 2400, en Palermo.

“Explicó que se fue a su casa por los nervios”, dijeron fuentes policiales. Finalmente, Milagros S. se presentó en la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad a las 20.20 y, tras hacer un relato de lo que vivió, pidió que los uniformados fueran al departamento de Konovnitzine.

Finalmente, la Policía de la Ciudad entró en el 5° B del edificio situado en Luis María Campos 831 y encontró a Konovnitzine en el living, con una almohada que le tapaba el rostro. El fallecimiento fue confirmado por el médico que llegó poco después en una ambulancia del Servicio de Atención Médico de Emergencia (SAME).

La investigación está a cargo del fiscal Edgardo Orfila, con la colaboración de detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.