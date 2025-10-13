¿Homicidio o suicidio? se conocieron las causas de muerte del comisario encontrado sin vida en un cerro de Salta

“Asfixia por ahorcamiento”. Se trata de la causa de muerte del comisario retirado de la Policía de Salta Vicente Cordeyro, cuyo cuerpo fue encontrado en la zona conocida como cerro Elefante, después de 48 horas de una intensa búsqueda.

Así lo determinó el resultado preliminar de la autopsia. “El cuerpo, además, presentaba lesiones superficiales que habrían sido causadas por contacto con el fuego”, informó el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS) en un comunicado de prensa.

La filmación donde se ve al excomisario Vicente Cordeyro caminar hacia un cerro

Calificadas fuentes judiciales informaron a LA NACION que se investiga si el “ahorcamiento” fue provocado por el propio Cordeyro o si fue asfixiado por otra persona.

“La mecánica de la asfixia por ahorcamiento está en investigación”, explicaron las fuentes consultadas.

El cuerpo de Cordeyro fue encontrado anteayer en la zona conocida como cerro Elefante, en San Lorenzo, Salta. Su familia había denunciado su desaparición 48 horas antes.

Lo último que se supo del Cordeyro, que tenía 64 años y durante su carrera había llegado a estar a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Salta, es que el jueves a la mañana había estado en el centro de la ciudad de Salta donde dejó a su hija en el colegio y, después, “se desplazó por sus propios medios hacia la localidad de San Lorenzo”, según informó el MPFS.

Tras el hallazgo del cuerpo, los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio, Gabriel González y Pablo Rivero, quienes participan de la investigación, dieron una conferencia de prensa. Entre otras cuestiones, explicaron: “En un principio, la búsqueda se desarrollaba en distintos puntos de la ciudad, pero del análisis de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas, se pudo determinar que Cordeyro se desplazó por sus propios medios hacia la localidad de San Lorenzo”.

El comisario retirado Vicente Cordeyro fue encontrado muerto tras dos días de búsqueda

A San Lorenzo fue en su automóvil, que dejó estacionado frente a una iglesia.

“Por medio del análisis de las filmaciones incorporadas en el expediente, se determinó que en ningún momento el automóvil de Cordeyro fue seguido por otro vehículo”, dijeron a LA NACION fuentes al tanto de la investigación.

Eran las 8 del jueves pasado cuando el jefe policial retirado estacionó su auto y comenzó a caminar en dirección hacia el cerro Elefante.

“En el avance investigativo, del aporte de cámaras privadas de la zona, se pudo visualizar cuando Cordeyro asciende caminando solo hacia la senda de la cola del cerro Elefante, donde luego fue encontrado su cuerpo” informó el MPFS en un comunicado de prensa donde brindó detalles de la causa.

Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto de la investigación, fue la familia de Cordeyro quien lo reconoció en la filmación donde se lo observa caminar por un sendero en dirección al cerro Elefante.