Salta: encontraron muerto a un excomisario tras dos días desaparecido

El excomisario Vicente Osvaldo Cordeyro, de 64 años, fue encontrado muerto este sábado en la zona del cerro Elefante, en la localidad salteña de San Lorenzo, tras dos jornadas de intensa búsqueda que movilizaron a más de un centenar de efectivos de la Policía de Salta. Las causas del deceso todavía se investigan y serán precisadas con los resultados de la autopsia que realizará el Ministerio Público Fiscal este domingo.

Desde el lugar en el que fue encontrado el cuerpo, fue trasladado en helicóptero hasta la base de Aviación Civil, y luego derivado a la morgue, donde se le realizará la autopsia correspondiente, según informó el medio salteño El Tribuno.

El operativo para dar con el paradero de Cordeyro incluyó a más de 100 efectivos de la policía de Salta, equipos especializados y perros de rastreadores

El operativo de búsqueda se había iniciado el jueves por la tarde, cuando se denunció su desaparición. El viernes se intensificaron los rastrillajes con más de 135 efectivos, guías civiles y equipos del CIF, que recorrieron cerros, quebradas y zonas de difícil acceso con apoyo de drones y canes adiestrados. Finalmente el sábado se logró el hallazgo. Por las dificultades que presenta el terreno en el que fue encontrado el cuerpo, el proceso de rescate llevó varias horas.

Por otra parte, el medio salteño informó que en el proceso de búsqueda fue clave el análisis de material de cámaras de seguridad y el rastreo del teléfono celular, lo que permitió determinar para dónde había ido el jueves a la mañana después de dejar a su hija de 17 años en el colegio. De acuerdo con la reconstrucción difundida por El Tribuno, fue captado solo, vestido con ropa deportiva y con una mochila, dirigiéndose hacia San Lorenzo, zona donde finalmente fue encontrado muerto días después.

En la reconstrucción del camino que recorrió el excomisario en las últimas horas que se lo vio con vida, se lo puede observar, mediante material de cámaras de seguridad, caminando solo hacia la zona del cerro donde días después iba a aparecer muerto

Sin embargo, familiares directos del excomisario indicaron, según consignó el medio salteño, que ese cerro no era un lugar que él recorriera habitualmente. Además aclararon que sí hacía actividad física pero que eso no incluía caminatas ni senderismo por esa zona.

“No descartamos ninguna hipótesis”, señaló el fiscal Pablo Rivero, uno de los tres funcionarios judiciales a cargo del caso. En una conferencia de prensa ofrecida el sábado, los fiscales evitaron confirmar si se trató de un suicidio o si existió participación de terceros.

En ese marco, puede haber novedades este domingo a partir de la realización de la autopsia, en la que se podría determinar el horario del deceso y datos relevantes como la eventual presencia de signos de violencia.