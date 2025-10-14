Horror en Chaco: una joven de 20 años que estaba desaparecida fue encontrada muerta en un pozo negro

Un horroroso crimen estremeció a la localidad de Avia Terai en la provincia de Chaco: Gabriela Aracá Barrios, de 20 años, fue hallada muerta en el interior de un pozo negro tras una intensa búsqueda que se inicio el domingo. El dueño de la vivienda en la que encontraron a la joven quedó detenido tras ser señalado como el principal sospechoso.

El domingo, alrededor de la una de la madrugada, Gabriela Barrios salió de su casa ubicada en el barrio 108 de la mencionada localidad chaqueña y se fue a bordo de una moto modelo Corven Energy, con rumbo desconocido.

Poco más de 24 horas después, la madre de la joven, Natalia, se acercó hasta la comisaría local para denunciar que su hija no había vuelto a casa y que no había podido comunicarse con ella. En ese momento, se dio inicio a la búsqueda.

A las pocas horas, el rastrillaje inicial se topó con la moto de Graciela calcinada junto con un par de medias. Esto alertó a las autoridades que enfocaron el operativo en la zona sur del barrio, según informó Diario Chaco.

El trabajo de la policía con perros de rastreo fue clave para hallar el cuerpo

El protocoló de búsqueda los condujo hasta la vivienda de Jesús Salvatierra, que sería la última persona que vio con vida a la joven. El hombre, de 33 años, quedó detenido y fue llevado a la comisaría, junto con otras tres personas, entre las que estaba una mujer, que sería su esposa, para prestar declaración. No obstante, se cree que Salvatierra y Barrios tenían algún tipo de vínculo sentimental extramatrimonial.

Con la orden de la Justicia, la policía pudo allanar la casa de Salvatierra y, gracias a la utilización de perros de rastreo, encontraron el cuerpo de la joven, sin vida, en un pozo negro de desechos cloacales emplazado en el patio trasero de la casa de Salvatierra. El cadáver estaba envuelto en una bolsa arpillera amarilla.

Un equipo de bomberos fue el encargado de destapar el pozo negro en la vivienda de Salvatierra

El caso quedó en manos del fiscal Marcelo Soto, quien fue el encargado de confirmar que Salvatierra había sido el último en relacionarse con Barrios. En medio de la investigación, se confiscó el teléfono celular del hombre para analizar si hubo comunicación con la víctima en las horas previas a su desaparición.

Tras darse a conocer la noticia, Diario Chaco informó que el gobierno provincial se presentará como querellante en la causa que investiga la muerte de la joven. La subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela, adelantó que además, se acompañará a la familia de la víctima con asistencia logística para los traslados y trámites judiciales, además del acompañamiento psicológico y el asesoramiento legal.