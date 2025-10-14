Horror en Chaco: una joven de 20 años que estaba desaparecida fue encontrada muerta en un pozo negro
Gabriela Aracá Barrios salió de su casa el domingo a la madrugada y no regresó; la policía detuvo a Jesús Salvatierra, un hombre de 33 años que sería el último en haber tenido contacto con ella
- 3 minutos de lectura'
Un horroroso crimen estremeció a la localidad de Avia Terai en la provincia de Chaco: Gabriela Aracá Barrios, de 20 años, fue hallada muerta en el interior de un pozo negro tras una intensa búsqueda que se inicio el domingo. El dueño de la vivienda en la que encontraron a la joven quedó detenido tras ser señalado como el principal sospechoso.
El domingo, alrededor de la una de la madrugada, Gabriela Barrios salió de su casa ubicada en el barrio 108 de la mencionada localidad chaqueña y se fue a bordo de una moto modelo Corven Energy, con rumbo desconocido.
Poco más de 24 horas después, la madre de la joven, Natalia, se acercó hasta la comisaría local para denunciar que su hija no había vuelto a casa y que no había podido comunicarse con ella. En ese momento, se dio inicio a la búsqueda.
A las pocas horas, el rastrillaje inicial se topó con la moto de Graciela calcinada junto con un par de medias. Esto alertó a las autoridades que enfocaron el operativo en la zona sur del barrio, según informó Diario Chaco.
El protocoló de búsqueda los condujo hasta la vivienda de Jesús Salvatierra, que sería la última persona que vio con vida a la joven. El hombre, de 33 años, quedó detenido y fue llevado a la comisaría, junto con otras tres personas, entre las que estaba una mujer, que sería su esposa, para prestar declaración. No obstante, se cree que Salvatierra y Barrios tenían algún tipo de vínculo sentimental extramatrimonial.
Con la orden de la Justicia, la policía pudo allanar la casa de Salvatierra y, gracias a la utilización de perros de rastreo, encontraron el cuerpo de la joven, sin vida, en un pozo negro de desechos cloacales emplazado en el patio trasero de la casa de Salvatierra. El cadáver estaba envuelto en una bolsa arpillera amarilla.
El caso quedó en manos del fiscal Marcelo Soto, quien fue el encargado de confirmar que Salvatierra había sido el último en relacionarse con Barrios. En medio de la investigación, se confiscó el teléfono celular del hombre para analizar si hubo comunicación con la víctima en las horas previas a su desaparición.
Tras darse a conocer la noticia, Diario Chaco informó que el gobierno provincial se presentará como querellante en la causa que investiga la muerte de la joven. La subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela, adelantó que además, se acompañará a la familia de la víctima con asistencia logística para los traslados y trámites judiciales, además del acompañamiento psicológico y el asesoramiento legal.
Otras noticias de Chaco
- 1
Qué es el Alerta Sofía, el protocolo de búsqueda de menores que se activó en Córdoba tras el rapto de un niño de 5 años
- 2
Un arma, dólares y una mira para vigilar: qué encontraron en la habitación del hotel donde se escondió el doble femicida
- 3
Doble crimen en Córdoba: encontraron al niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela
- 4
Qué es Varones Unidos, el grupo que cuestiona leyes de género y ahora está en la mira por un doble femicidio