Horror en Entre Ríos: una adolescente apuñaló y mató a su vecina tras una pelea en la calle

El silencio del barrio Llamarada se quebró en cuestión de minutos. Lo que empezó como un cruce de insultos entre dos familias vecinas terminó en una escena desesperante: una adolescente de 14 años atacó con un cuchillo a Jésica Noemí Bravo, de 26, y la hirió de muerte frente a decenas de testigos.

Según confirmaron fuentes policiales, el enfrentamiento se produjo en la vía pública entre integrantes de las familias Priette y Sampietro. La discusión escaló hasta la agresión física y culminó cuando la menor apuñaló a Bravo en el pecho . La víctima fue trasladada al hospital Delicia Concepción Masvernat, pero ingresó sin vida.

La adolescente quedó bajo custodia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). El jefe Departamental de la Policía de Concordia, comisario inspector José María Rosatelli, informó que existían denuncias previas por amenazas y agresiones entre los dos grupos.

Sheila Bravo, hermana de la víctima, expresó su indignación en redes sociales y cuestionó la falta de respuesta de las autoridades: “ Mi hermana estaría viva si se hubiese actuado antes ”, escribió.

La investigación quedó a cargo de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez, quienes deberán determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho. También intervienen el Juzgado de Garantías, el Juzgado de Menores y el equipo técnico del Copnaf.

“Todo comenzó como un conflicto entre dos familias vecinas, que viven a escasos metros de distancia. La pelea, que empezó con insultos y golpes, concluyó en tragedia cuando una de las participantes sacó un cuchillo y apuñaló a una de las mujeres del otro grupo familiar”, explicó Rosatelli a LA NACION.

“La persona herida fue trasladada al hospital local, pero ingresó fallecida a la guardia. Comenzamos a trabajar en el territorio, a tomar testimonios; había muchas personas mirando por el horario en que ocurrió todo. Pedimos las cámaras de seguridad y también las grabaciones que acercaron los vecinos. Una vez identificados los autores materiales, el fiscal ordenó la aprehensión de seis mujeres mayores de edad y tres menores, todas del mismo grupo familiar. Estas últimas fueron trasladadas al Copnaf”, agregó.

“Dentro de las menores está la chica sindicada como autora del hecho. Tenemos conocimiento de una serie de denuncias previas en la comisaría 4ª por inconvenientes en la convivencia vecinal; se acusaban de deudas de dinero por ventas de ropa, entre otras cosas”, concluyó.