Horror en La Banda. Dramáticos detalles reveló la autopsia de la niña asesinada por su madre

SANTIAGO DEL ESTERO.- Fuentes judiciales dejaron trascender en las últimas horas que la niña de 9 años, Diana Gómez Russo, encontrada sin vida en su cama por su abuelo y con su madre sentada en el piso sosteniéndole la mano, murió por “sofocación”.

Ese primer detalle de la autopsia confirma la información que se filtró ayer a última hora en la que se señalaba que la madre de Diana, María de los Ángeles Russo, le había confesado a su padre que no solo le había suministrado psicofármacos. “Le di cuatro pastillas de clonazepam y la asfixié con este peluche”, fue la frase que estremeció al abuelo de la víctima.

Al mismo tiempo, el fiscal Mariano Gómez ordenó que la madre sea alojada en un centro de salud mental del interior, a pocos kilómetros de La Banda, lugar donde se cometió el crimen.

Según los primeros peritajes, la madre presenta “severos trastornos mentales y se encuentra en estado de vulnerabilidad absoluta”. Desde el entorno familiar confirmaron que ya estuvo anteriormente internada en ese lugar y en otros centros de salud mental anteriormente.

El abuelo de la víctima, de camisa rosa, aportó una dramático testimonio Info del Estero

El sitio digital local Info del Estero publicó ayer, en exclusiva, detalles de lo que fueron los primeros momentos desde que Néstor Russo, de 71 años, abuelo de Diana y papá de María de los Ángeles, se encontró con la escena en la habitación de la niña, con el cuerpo inerte de la niña en la cama y su progenitora, sentada en el piso, a un costado, acariciando la mano de la menor, en un estado de trance total y con la mirada perdida.

Según consignó este medio el septuagenario le preguntó a su hija en reiteradas oportunidades que pasaba y al intentar despertar a la niña la noto con mucha rigidez, explotando en un grito desgarrador, a lo que su hija solo atinó a responder, balbuceando: “Le di cuatro pastillas de clonazepam y la asfixié con este peluche”.

Según fuentes de la investigación el abuelo tomó el muñeco y lo notó húmedo. Además, observó que de las fosas nasales y de la boca de la niña salían pelusas blancas, tratándose de algodones que también habrían sido colocados por la madre. Todos estos elementos fueron secuestrados por personal de criminalística.

El caso de la muerte de Diana, de 9 años, sucedió en la ciudad de La Banda, distante a 7 kilómetros de la capital santiagueña, la segunda ciudad en importancia de la provincia y conmueve a todo Santiago del Estero. Todo parece indicar que sucedió en la noche del miércoles pasado, siendo descubierto recién en la mañana de ayer, cuando don Néstor Russo, vio la escena en la habitación de la niña de su nieta en la cama y la madre, su hija, sentada en el piso, con la mirada extraviada, sosteniéndole la mano.

Una mujer con problemas psiquiátricos mató a su hija de 9 años en La Banda Info del Estero

Los detalles y confirmación, como así también la probable imputación en contra de la mamá de la niña se conocerán a última hora de hoy, pero ya se filtraron las primeras conclusiones: Diana murió por sofocación, fue asfixiada y resta saber los resultados de la pericia toxicológica para determinar si efectivamente le fueron suministradas pastillas de clonazepam, tal como afirmó su madre. Las redes sociales santiagueñas de llenaron de mensajes de despedida y dolor y el Colegio Santiago Apóstol, donde la menor asistía decidió suspender sus actividades, entre ellas la Muestra Anual de Educación Física.