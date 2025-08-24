Horror en San Martín de los Andes: lo encerraron en su casa, lo torturaron y se escapó arrojándose por la ventana

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén imputó a tres hombres y una mujer por un intento de homicidio cometido en San Martín de los Andes, donde la víctima logró salvarse al arrojarse por la ventana de una vivienda tras varias horas de encierro y agresiones. El episodio ocurrió el 20 de agosto en el barrio Gobernadores Neuquinos y, según la acusación, los atacantes actuaron de manera conjunta y premeditada. La jueza de garantías Laura Barbé dispuso la prisión preventiva de los cuatro acusados por un plazo de tres meses.

El ataque comenzó cerca de las 20.30, cuando el joven de 34 años fue sorprendido dentro de su vivienda y reducido a golpes. Los agresores lo sometieron a distintas formas de violencia física con armas blancas, golpes de puño y rodillazos. Según la fiscalía, también sufrió cortes y puñaladas en varias partes del cuerpo, además de la fractura de la nariz, de acuerdo con lo publicado por Diario Río Negro.

El fiscal jefe Gastón Ávila contó que los imputados utilizaron cuchillos y golpearon a la víctima en reiteradas ocasiones. El ataque incluyó maniobras para sofocarlo en una bañera con agua fría, donde además se le aplicó cinta adhesiva en la boca. A la par, los agresores le arrojaron agua caliente en la nuca, lo que le provocó lesiones cutáneas. La fiscalía detalló que en todo momento los responsables le aseguraban que lo iban a matar y descuartizar, y que incluso lo rociaron con alcohol etílico con el fin de intensificar el temor.

El Ministerio Público indicó que en el hecho también participó un adolescente, que no sería plausible de punición. Los acusados fueron identificados con sus iniciales como M.Z., S.A.C., J.A.L. y C.I.V., quienes habrían actuado de manera conjunta para mantener a la víctima privada de su libertad. La imputación recae sobre los delitos de homicidio calificado por ensañamiento y privación ilegítima de la libertad calificada, ambos agravados por la intervención de un menor de edad.

La reconstrucción judicial señala que el agredido logró escapar tras desatarse y arrojarse por la ventana de la habitación desde una altura cercana a los cuatro metros. Desde allí, pudo llegar al domicilio de su madre y fue hallado ensangrentado por su hermana, quien pidió auxilio, según relata Patagonia Press. Posteriormente, los atacantes se dieron a la fuga en un Volkswagen Vento que llevaba la inscripción “La Mafilia” en los laterales y más tarde fueron detenidos por la Policía de Neuquén.

La víctima recibió cortes y puñaladas en varias partes del cuerpo. Nicolas Suarez

La jueza Barbé resolvió dictar la prisión preventiva por considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El plazo de la medida será de tres meses, mientras el Ministerio Público Fiscal continúa con la recolección de pruebas.

En su presentación, según informó Diario Río Negro, Ávila enfatizó que el hecho se produjo de forma planificada y con un nivel de violencia que excede el de un ataque espontáneo. Según se reconstruyó, el agredido primero fue golpeado en la cabeza con la culata de un revólver y luego sometido a una golpiza en grupo.

La fiscalía señaló, además, que el ataque se desarrolló en un contexto de privación ilegítima de la libertad que se extendió durante varias horas. Los investigadores consideran que la presencia del adolescente constituye un agravante en la calificación legal del delito, dado que la normativa prevé sanciones más severas cuando en los hechos participa un menor.