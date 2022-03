Horror en Santa Fe: ataron de pies y manos a un paciente psiquiátrico y lo prendieron fuego

Un terrible episodio horroriza a la provincia de Santa Fe. Un hombre de 29 años, que había ingresado semanas atrás a la colonia psiquiátrica de Oliveros, murió el lunes pasado tras haber sido prendido fuego. Sufrió severas quemaduras en la parte derecha de su cuerpo, mientras se encontraba atado de pies y manos en una camilla.

Según informaron medios locales, se sospecha que la víctima, identificada como Gabriel Pérez, fue atacado y prendido fuego por otro paciente con el que habría discutido.

El hombre fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario, donde murió luego de haber sufrido una infección y diversas quemaduras de tercer grado.

Según publicó Rosario 3, la familia del hombre de 29 años responsabilizó al instituto psiquiátrico por el hecho. Además, denunció las malas condiciones en las que se encotraba el paciente, quien tenía epilepsia y esquizofrenia. Sus allegados también acusaron al personal del lugar de haber apagado las llamas sobre el cuerpo de la víctima con un matafuego.

“Cerca de las 13.30 la llamaron a mi mamá para avisarle que Gabriel había tenido un accidente y lo estaban trasladando al Hospital Eva Perón de Baigorria, que había sufrido quemaduras”, explicó ante medios locales la hermana de la víctima.

Según precisó la mujer, desde el centro de salud le informaron que el joven había sufrido diversas quemaduras de tercer grado en su mano, brazo, ingle y parte de la pierna y el abdomen. “Para poder controlarlo, lo llevaron a una habitación y lo ataron de pies y manos. Lo estaba cuidando una enfermera que se retiró por un momento y al regresar, no sabemos cuánto tiempo pasó, lo ve a mi hermano prendido fuego. Intentó apagarlo con las manos pero no pudo, después le tiraron con una jarra de agua y fueron a buscar un matafuegos. No sabemos si en la habitación o a las tres cuadras y a todo esto mi hermano en llamas. Esa es la versión que le contaron a mi mamá”, reveló la hermana de Gabriel Perez al sitio LT7 noticias.

El terrible episodio ocurrió el pasado 9 de marzo, cerca del mediodía, bajo circunstancias que aún está siendo investigadas por la fiscal de San Lorenzo Melisa Serena. En tanto, el cuerpo del paciente será sometido a una autopsia en el Instituto Médico Legal para determinar la causa de muerte.