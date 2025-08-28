Horror. Hallaron enterrada a una mujer y sospechan que su hija de 15 años participó en el asesinato

El cuerpo de una mujer fue hallado enterrado en su casa, en la localidad bonaerense de Tristán Suárez, y tras descartar un caso de robo, las autoridades focalizaron la investigación en la hija adolescente de la víctima. La chica de 15 años fue internada en el área de psiquiatría de un hospital y su novio, nueve años mayor, quedó detenido por encubrimiento.

El caso, que trascendió en las últimas horas, sucedió el martes por la noche en una vivienda ubicada en la calle Leandro N. Alem al 100, en Tristán Suárez, lugar donde Claudia Scrazzolo, de 38 años, fue encontrada enterrada en el patio.

La investigación, que quedó en manos de la UFI N°3 Descentralizada de Ezeiza, a cargo de la fiscal María Lorena González, hay más dudas que certezas. Esto se debe por las inconsistencias en los relatos de las últimas personas que vieron con vida a Scrazzolo, entre ellas su hija.

Según detalló la agencia Noticias Argentinas, personal policial se entrevistó en el lugar con un ciudadano, identificado como T.M.N.I., de 38 años, quien se encontraba acompañado por su hija menor, de 15.

En la puerta del domicilio, la menor manifestó que había concurrido a la casa debido a la imposibilidad de establecer comunicación con su madre.

Al ingresar en el inmueble se observaron rastros de barro y manchas hemáticas en distintos sectores y, con la presencia de la fiscal y personal de Policía Científica de Casos Especiales, se procedió a un rastrillaje en el patio trasero, hallándose tierra removida. Al excavar se localizó el cuerpo, envuelto en una sábana y con múltiples heridas de arma blanca.

De manera inmediata se realizó un importante operativo en la zona y se procedió a la realización de entrevistas con la hija de la víctima y la pareja de la menor, de 24 años, ambos testimonios que resultaron confusos y contradictorios, de acuerdo con lo informado por fuentes vinculadas con la investigación.

Los investigadores, en tanto, realizaron un relevamiento de las cámaras de seguridad y establecieron que a las 3.50 del martes arribó a la casa un Peugeot 208 negro, del cual descendieron el joven y su padre, quienes a los tres minutos se retiraron junto a la menor en el mismo vehículo.

Poco después, a las 4.05, un Fiat Cronos oscuro llegó a la vivienda y en el video se observó que de la casa salió un hombre -que aún no fue identificado- que se retiró en ese rodado.

Como parte de la pesquisa, se incautaron los celulares de la víctima, la menor y su pareja.

“Del análisis preliminar se constató que la menor manipuló el celular de la víctima y envió mensajes a las 8, justificando una supuesta ausencia laboral por ‘problemas personales’, con el fin de encubrir el hecho”, destacaron fuentes del caso.

Asimismo, desde la fiscalía indicaron que se descartó la hipótesis de robo.

Como medidas judiciales, tras las pruebas reunidas, la fiscal dispuso la internación de la menor en el Hospital Zonal de Ezeiza, sector psiquiatría, y la aprehensión del joven de 24 años por el delito de encubrimiento de femicidio. Se remitieron actuaciones al Juzgado de Menores N°3.