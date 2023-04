Hospital de Boulogne: arrestaron a una empleada por gastar $2 millones con tarjetas robadas a los médicos

escuchar

Una mujer de 44 años, empleada de maestranza del Hospital Ciudad de Boulogne, fue arrestada la semana pasada por gastar $2 millones con las tarjetas de débito y crédito de los médicos.

De acuerdo con la investigación que impulsó el municipio de San Isidro tras la denuncia de una médica, la mujer revisaba los bolsos que dejaba el personal en los vestidores, tomaba las tarjetas de débito y crédito y les sacaba fotos. Habría al menos ocho personas damnificadas por ese accionar.

Además de usar esa información para comprar ropa y bijouterie por Mercado Pago, hacía transferencias de dinero para pagar servicios como gas, luz y teléfono, informó el medio local, Qué Pasa Web.

La semana pasada, con la orden de allanamiento brindada, la DDI de San Isidro junto a la Policía Bonaerense se presentó en el domicilio de la empleada, sobre la calle Valentín Vergara al 2600, en Boulogne, y tras notificarle lo actuado, la detuvieron imputada por defraudación.



De la casa de la mujer se incautó mercadería, tarjetas de crédito y débito, una computadora, tablet y dos celulares.

La figura imputada es “defraudación con tarjeta de crédito o débito obtenida ilegalmente” y está contenida en el artículo. 173, inciso 15 del Código Penal.

Otros casos de “limpia tarjetas”

Este tipo de modus operandi, que en la jerga policial se llama “limpia tarjetas”, se suele descubrir tras la denuncia de particulares que notan gastos inusuales en sus estados de cuenta. En julio del año pasado, se descubrió que una empleada del hospital de pediatría porteño Garrahan realizaba compras con las tarjetas de crédito y débito de sus compañeros de trabajo.

Fue una empleada del sector de enfermería quien realizó la denuncia ante la Policía de la Ciudad y se procedió a realizar una investigación por la que se supo que la mujer había realizado consumos por un monto aproximado de 50 mil pesos.

Tras ser radicada la denuncia en la Comisaría Vecinal 4A, el titular de la Fiscalía PCyF 39, Hernán Biglino, le dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y a la División Defraudaciones y Estafas de Policía de la Ciudad que recabaron los elementos de prueba y determinaron la identidad y la modalidad de las maniobras.

Otro caso conocido ocurrió en abril de 2022 en el que una adolescente realizó compras por más de 15 mil dólares con las tarjetas de sus amigas. La joven fotografiaba las claves para acceder a pasajes al exterior, viajes en Uber y ropa de marcas exclusivas.

El hecho trascendió luego de que se filtrasen enlas redes sociales audios de WhatsApp del grupo de padres de un colegio de Belgrano, entre esos audios, uno era de la conductora televisiva Yanina Latorre.

Según lo trascendido, la adolescente se valía de diversas maniobras para engañar a sus amigas y usar las tarjetas con distintos fines: viajes al exterior y en Uber y Cabify, compras en eBay y Mercado Libre, pago de cuotas de gimnasio, ropa de marcas exclusivas y extracciones de dinero en Mar del Plata, Buenos Aires, Bariloche y Punta del Este.

En un audio que correspondería a la autora de los hechos, se disculpaba con una de las víctimas: “No me estaría dando la cara para venir y decirte esto, pero a tu tarjeta de crédito le saque una foto. También a la de tu hermana, pero no la usé. Fue una vez que fui a tu casa, ahí le saqué una foto a tu tarjeta y la usé en Uber. Te pido perdón, me siento mal y estoy más que arrepentida. No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entenderlo. Te pido perdón, nada de lo que te diga va a justificar lo que hice”.

