Quiso robar un mayorista, quedó atrapado en el alambre de púa y amenazó con suicidarse cuando la policía lo rescató
El atraco al mercado de la localidad santafesina de Recreo Sur se vio frustrado luego de que el hombre se atorase con el cerco perimetral
- 2 minutos de lectura'
Una pareja de ladrones intentó robar un mayorista en Santa Fe. El atraco se vio frustrado cuando el hombre, de 33 años, quedó enganchado en el alambre de púa que custodia el cerco perimetral. Junto a su pareja, una mujer de 22 años, fueron rodeados por efectivos de la policía provincial.
El predio del mercado se encuentra en ruta 11, a la altura de Recreo Sur, localidad al norte de la capital santafesina.
Los ladrones fueron divisados primeramente por personal de seguridad privada del mayorista quien sonó la alarma para alertar a las autoridades.
Al llegar al establecimiento, los agentes policiales encontraron a los ladrones en el techo del depósito del supermercado cerca del portón de la calle Monseñor A. Rodríguez. Ambos estaban inmovilizados en el alambre.
Sin escapatoria a la vista, el hombre amenazó con quitarse la vida. Se requirió de un negociador para disuadir al delincuente de entregarse. Haciendo uso de una escalera, los efectivos desengancharon al ladrón y detuvieron a la pareja que fue acusada de tentativa de hurto y resistencia a la autoridad.
El intento por parte de los efectivos de liberar al hombre del alambre de púa fue captado en video. “El muchacho se quiso meter en el mayorista. Ahí quedó atrapado en el alambre de púa”, comentó quien realizó el video. “(Él) no se puede ni mover. (Le) están subiendo una escalerita a ver si lo pueden desenganchar”, se lo escucha decir.
Se observa en el video a tres policías cortando el tejido con pinzas y tenazas, uno de ellos subido a un montacargas perteneciente al comercio, mientras sujetan al ladrón.
