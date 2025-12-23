Impactante choque en Tigre: un auto entró mal a la rotonda y la moto voló contra el parabrisas

La madrugada en Tigre estuvo marcada por un momento de tensión que quedó registrado en las cámaras de seguridad: un automóvil ingresó de manera imprudente a una rotonda y, en cuestión de segundos, una motocicleta que circulaba correctamente impactó contra el vehículo. El golpe fue tan fuerte que el conductor de la moto salió despedido, golpeó contra el parabrisas y terminó tendido sobre el asfalto.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Dardo Rocha y Naciones Unidas, en pleno centro del distrito. Según las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia municipal, la maniobra indebida del conductor del auto desencadenó el siniestro vial.

Tras el impacto, los operadores del Centro de Operaciones Tigre (COT) activaron el protocolo de emergencia y dieron aviso a los móviles que patrullaban la zona. En pocos minutos llegaron efectivos del COT y personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista.

El hombre fue revisado en el lugar por medicos del SET y no debió ser trasladado a un centro de salud, ya que se confirmó que se encuentra fuera de peligro. No se registraron otras personas lesionadas.

Desde el Municipio de Tigre informaron que el distrito cuenta con más de 130 móviles que patrullan de forma permanente las calles y vías navegables, además de un sistema de más de 2000 cámaras de seguridad distribuidas en distintos puntos estratégicos. Estos dispositivos son utilizados para el monitoreo de hechos delictivos, accidentes de tránsito y otras situaciones que alteren el orden público.