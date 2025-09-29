Impactante choque: un auto a toda velocidad destrozó otro y dos menores que estaban en la esquina se salvaron de milagro

El estruendo quebró la calma nocturna en Benavídez. Dos autos chocaron en la intersección de la avenida Juan Domingo Perón y 9 de Julio, y uno de ellos terminó arrancando un poste de luz tras subirse al cantero central. La violencia del impacto dejó sin luz a la cuadra y puso en riesgo a dos menores que estaban en la esquina.

Según las imágenes de videovigilancia, el vehículo que circulaba por la avenida lo hacía a gran velocidad. Al llegar al cruce, embistió a otro auto que comenzaba a atravesar la calzada. Después del golpe, el primero se desplazó varios metros, subió al cantero y se estrelló contra la estructura metálica que sostenía el tendido eléctrico.

El conductor que provocó el impacto fue asistido en el lugar por equipos de emergencia y trasladado al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato para estudios que determinaron que se encuentra fuera de peligro, según confirmaron fuentes oficiales. La parte delantera del auto que recibió el golpe quedó destruida y se registró un principio de incendio que fue controlado de inmediato.

En la esquina había dos menores de edad que, por la trayectoria de los vehículos, se salvaron de milagro. En el auto que circulaba por la avenida viajaban una pareja y un niño, quienes también recibieron asistencia médica en el lugar.

El hecho fue detectado por operadores del Centro de Operaciones Tigre (COT), que activaron el protocolo de respuesta. Un vecino alertó además mediante el tótem de seguridad inteligente ubicado en la esquina. En pocos minutos llegaron patrullas del COT, personal de Tránsito y de Defensa Civil, y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que atendieron a los involucrados, ordenaron la circulación y colocaron material absorbente por el derrame de fluidos.

Como consecuencia del impacto contra la infraestructura, la zona sufrió un corte de energía. Los equipos municipales trabajaron para retirar los vehículos, asegurar el poste afectado y normalizar el tránsito en el cruce.

Las actuaciones preliminares quedaron a cargo de las áreas de control locales, que relevaron las imágenes de cámaras y los datos de los testigos para establecer con precisión la dinámica y las responsabilidades del siniestro.