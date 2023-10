escuchar

El viernes por la noche, dos hombres y dos mujeres oriundos del país trasandino fueron detenidos cuando ya estaban en el jardín de una casa y buscaban ingresar a robar en la vivienda en el momento en el que los dueños no estaban en el lugar.

Tras ser aprehendidos, se encontró entre sus pertenencias objetos personales y documentos que pertenecen a otros vecinos de la zona que sufrieron robos similares en las últimas semanas, explicaron los investigadores

“El custodio llamó al 911 luego de que se encuentra a un hombre en la puerta, y de ver que la reja está forzada. Ahí lo detiene y después observa a dos más: a una chica y un chico que estaban forzando, rompiendo un vidrio de una ventana allá en la propiedad dentro del jardín”, explicó a LA NACION, uno de los investigadores y sumó: “Cuando ven a la policía se escapan por la medianera y los agarran en la casa de al lado. La mujer simuló ser una empleada de la casa que estaba regando las plantas . Al salir el dueño de esta vivienda, le dice a los efectivos que no conoce a la mujer que fue detenida. Escondido entre las plantas, estaba el tercer ladrón”.

Los investigadores explicaron qué pasó con la cuarta persona detenida esa noche: “Mientras la policía estaba en el lugar, llegó otra mujer en un taxi que buscaba rescatarlos. Todo esto no fue tan inmediato. Entonces, cuando estaban escondidos en la casa del vecino, como no podían escapar, la llamaron para que fuese a buscarlos en un taxi. Como ya estaba montado el operativo, los oficiales vieron el taxi y lo pararon. En su interior había una mujer chilena que estaba con el bebé y que no pudo justificar su presencia en la zona”.

Aunque entre los vecinos circuló la versión de que esta mujer con el bebé estaba haciendo de “campana” cuando los detuvieron, las fuentes consultadas por LA NACION, desecharon esta versión y explicaron: “No estaba haciendo de campana porque, aparte, el taxista declaró que a las ocho y pico de la noche habían salido de Capital y, en ese horario, ya se estaba cometiendo el escruche”.

La casa del vecino en la que se ocultaron dos de los delincuentes antes de ser detenidos. Policía Bonaerense

Los cuatro detenidos el viernes a la noche fueron identificados como Jordan Alejandro Angulo Figueroa, de 2 años; Valentina Andrea Sotomayor Valenzuela, de 31 años; Nicolás Fuentes Cepeda, de 29 años y Espina Quintero, de 31 años y que estaba con su bebé a bordo del taxi.

Al requisar a la banda de ladrones chilenos, entre sus pertenencias, encontraron objetos y documentación que los vincula con, al menos, otros dos robos cometidos en La Horqueta, adelantaron los investigadores. “Uno de ellos tenía documentación de una familia que también entraron a robar en la zona”, detallaron.

Los robos previos ocurrieron en las últimas semanas, donde los vecinos de la zona habían alertado sobre el incremento de los asaltos violentos y los escruches. Los dos que habrían cometido estos delincuentes fueron, el 13 y el 22 de octubre.

El auto en el que llegaron los tres ladrones y que dejaron encendido a pocos metros de la casa que quisieron robar. Policía Bonaerense

Unificar las causas

El robo en Acassuso donde detuvieron a los chilenos es investigado por Gastón Garbus, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Martínez que pidió a su par de San Isidro los expedientes de los robos anteriores para unificar los expedientes.

En tanto, los ladrones detenidos infraganti se negaron a declarar y continúan presos en una dependencia policial en San Isidro. Sobre la mujer que llegó en el taxi, explicaron: “ Estuvo demorada unas horas, pero luego fue liberada porque no estaba en el momento del robo, sino que llegó después ”.

Sobre el bebé que tenía con ella, dijeron: “En las primeras horas, apareció la abuela, y a través de protección a la minoridad se lo entregaron. Mientras tanto estuvo en el hospital de San Isidro”.

Los investigadores detallaron que, tras las primeras pesquisas, se determinó: “Al parecer los tres detenidos vinieron al país en forma ilegal. Es decir, no tienen paso fronterizo por migraciones. Uno de ellos tiene antecedentes y hace cinco años que está en el país. Uno de los hombres ya tiene una condena anterior por robo. O sea, llegó al país, robó, lo detuvieron, lo condenaron a cuatro años, estuvo un muy poco afuera y ahora lo detuvimos de nuevo. El otro había llegado de Chile hace unos días”.

En octubre, esa zona de San Isidro fue foco de una ola de entraderas violentas y escruches que pusieron en estado de alerta a los vecinos de La Horqueta y también de Acassuso. Uno de los últimos episodios en se había dado a principio de la semana pasada, cuando comenzó a sonar la alarma vecinal en plena madrugada. . De inmediato, los habitantes de la zona empezaron a intercambiar mensajes sobre el intento de robo. “Trataron de ingresar tres chorros a eso de las cuatro de la mañana, mi alarma se activó, me desperté y los vi cuando salían corriendo. Esperé a que salieran mis vecinos para salir de casa, estaba muerta de miedo”, dijo la vecina afectada por el intento de irrupción en su hogar.

Algunos de los elementos secuestrados a los ladrones tras ser detenidos. Policía Bonaerense

Y agregó: “Creo que entraron por la medianera. Nuestro sistema vecinal de alertas por WhatsApp está muy activo. Pronto aparecieron cuatro patrulleros y no terminó pasando nada más. Hace un mes aproximadamente que está bravo, pero en general era tranquilo. La inseguridad es general hoy en día, el panorama es un desastre. Hace 20 años que vivo acá, quiero que vuelva a ser tranquilo”. Los guardias privados que caminan en esa área de San Isidro ratifican la sensación de los vecinos. “La zona está al rojo vivo”, dijo José, que pasa varias horas en la garita de Carlos Tejedor al 2200.

Frente a esta situación, el intendente electo de San Isidro, Ramón Lanús, sostuvo la semana pasada a LA NACION: “Somos conscientes de la preocupación de los vecinos. La seguridad fue nuestro primer compromiso durante la campaña electoral y será nuestra prioridad a partir del 10 de diciembre próximo”.

