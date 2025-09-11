Se incendió un edificio de la Armada en la avenida Comodoro Py

La mañana de este jueves comenzó con complicaciones en la zona del barrio porteño de Retiro, donde se reportaron fuertes llamas y una enorme columna de humo en el Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, ubicado en la calle Comodoro Py al 2000, a pocos metros del Edificio de los Tribunales Federales de Retiro.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a LA NACION, Bomberos de la Ciudad combatieron el incendio en el polígono de tiro, ubicado junto a la playa de estacionamiento, hasta poco después de las 12, hora en la que lograron extinguir las llamas. Se trata de un espacio sin conexión con el edificio principal.

Todas las personas que se encontraban en el lugar fueron evacuadas y solo un hombre fue asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que desplegó 20 móviles en el lugar de los hechos.

El fuego en el edificio de la Armada

A su vez, fuentes de Seguridad porteña indicaron que una ambulancia del SAME que se dirigía al lugar volcó a metros de llegar, sobre la avenida Comodoro Py. El personal del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito de Bomberos de la Ciudad acudió a auxiliar a los ocupantes del vehículo -el conductor y un médico- que se accidentó antes de llegar al predio en donde se registra el incendio.

Los rescatistas auxiliaron al conductor para luego ser revisado por el SAME. También acudieron al lugar una unidad cisterna, personal del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales. Los dos ocupantes tuvieron que ser trasladados al hospital Fernández con politraumatismos.

Edificio Libertad

La construcción funciona como la sede del Estado Mayor General de la Armada y del Comando Conjunto Marítimo del Estado Mayor Conjunto, y fue inaugurada en 1970.

El edificio proyectado por Jorge Servetti Reeves consiste en una planta con forma de letra “T” y con las alas quebradas. La estructura cuenta con una planta baja y quince pisos de altura, aunque el cuerpo central que aloja los ascensores llega hasta el número dieciséis.

Además, hay dos cuerpos de menor altura ubicados a ambos lados del eje principal: uno fue destinado a cocina, dependencias e imprenta; y el otro a sala de máquinas y talleres de mantenimiento. En total son 75.781 metros cuadrados de superficie cubierta.