La Plata: denuncian que las cajeras de un supermercado daban sus propios alias para cobrar
La dueña del comercio hizo una presentación judicial en la que indicó que fue estafada por $7 millones
- 2 minutos de lectura'
La dueña de un supermercado en la ciudad bonaerense de La Plata denunció que dos de sus cajeras daban sus propios alias bancarios a los clientes para quedarse con las ganancias del comercio. Según el relato de la comerciante, ambas montaron una maniobra de estafa con la que se habrían llevado al menos siete millones de pesos.
La propietaria del local —llamado California— presentó una denuncia penal en la que acusó a las empleadas de cobrar a los clientes a través de sus cuentas personales en lugar de utilizar el alias oficial del negocio.
La irregularidad salió a la luz cuando la dueña advirtió que los ingresos en caja no coincidían con la facturación del supermercado. Tras un control detallado, descubrió que la mercadería vendida no se correspondía con el dinero ingresado a la cuenta del comercio, según publicó el medio platense 0221.
“Al momento de hacer el control de las facturaciones me di cuenta de que estaban dando un alias para pagos diferente al del supermercado”, dijo la denunciante en su presentación judicial.
Para confirmar sus sospechas, revisó las cámaras de seguridad y comprobó que los clientes pagaban por transferencia bancaria, mientras las cajeras registraban esas operaciones con un alias distinto al oficial.
De acuerdo con la denuncia, la maniobra se desarrolló entre el 13 de julio y el 6 de septiembre, y el monto sustraído rondaría los $7 millones. La víctima aportó como prueba grabaciones de varios días, listados de facturación con compras eliminadas de la caja y comprobantes que nunca se reflejaron en las cuentas del comercio.
La causa fue caratulada como “estafa y robo” y quedó en manos de la fiscalía de turno. La Justicia investiga ahora el monto exacto del perjuicio y la posible responsabilidad de las empleadas, que fueron despedidas el 8 de septiembre.
Otras noticias de La Plata
Fuerte discurso contra el Presidente. Kicillof, tras la victoria: "Es una alegría reparadora, le vinimos a poner freno al gobierno de Milei"
"El 3%". Francisco Adorni vivió un incómodo momento cuando fue a votar en La Plata
Operativos encubiertos. Detuvieron a ocho personas que fueron a votar y tenían pedido de captura
- 1
Corrientes | Un camión que transportaba autos 0km cayó de un puente y se incendió: el conductor murió atrapado
- 2
En lugar de aplicarle una pena en años, la Justicia ordenó que el líder de Los Monos pague por el daño que causó
- 3
Cayó tras 12 años prófugo: lo acusan de liderar un prostíbulo que operaba en pleno centro porteño
- 4
Los videos de la chica que se atrincheró en una escuela de Mendoza con un arma