Un tren de la línea Roca chocó contra un micro en Ezeiza: al menos 12 heridos

Una formación del tren Roca colisionó este jueves por la mañana contra un micro de pasajeros en un paso a nivel en la localidad bonaerense de Ezeiza. No hubo víctimas fatales, pero 12 personas resultaron heridas y diez de ellas fueron trasladadas a un hospital cercano.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y, según la reconstrucción del hecho, el vehículo circulaba por la calle Pedro Pravaz cuando fue impactado en la parte trasera por el tren.

El micro involucrado en el accidente es un transfer de la empresa de traslados Tienda León, que transportaba 20 empleados del personal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Diez de los involucrados tuvieron que ser trasladados al nosocomio de la localidad con lesiones leves.

Accidente

En tanto, Trenes Argentinos informó a LA NACION que la formación del Roca ya fue retirada del lugar, aunque el ramal funciona con servicio limitado entre Constitución y Monte Grande. También se registran demoras y cancelaciones entre Ezeiza y Cañuelas.

Peritaje en la zona

La Policía Federal trabaja en la zona para investigar las causas del hecho. Algunas versiones preliminares sostienen que la barrera estaba baja en el momento del accidente, ya que en la escena del hecho no aparece. La clave para dar con la razón del siniestro parece hallarse en el posterior examen de una cámara dentro del ferrocarril que podría brindar algún detalle de lo sucedido.

Un colega de los heridos, en estado de shock, contó al móvil de LN+ presente en el lugar del siniestro: “Estábamos durmiendo. Solamente sentimos el golpe. Tenemos golpes leves”.