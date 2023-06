Indignación. Un pueblo se moviliza tras la excarcelación de dos jóvenes que violaron a una chica a la salida de un boliche

escuchar

SANTA FE.- No deja de crecer la indignación en San Jorge, poblado situado 152 kilómetros al oeste de esta capital, desde que se supo que dos jóvenes –uno, estudiante de ingeniería, y el otro, futbolista de un club de la localidad– señalados como autores de la violación de una chica de 23 años fueron puestos en libertad bajo fianza.

Los hombres, identificados como Martín P. y Juan Ignacio I., están formalmente imputados por “abuso sexual con acceso carnal agravado” y “abuso sexual ultrajante agravado” , pero seguirán el proceso judicial en libertad, para lo cual deberán constituir una fianza y no podrán salir del país.

Según la reconstrucción del hecho que hizo la Fiscalía, el abuso denunciado ocurrió la madrugada del Día de la Bandera. Fue luego de que la víctima salió de un boliche de San Jorge y uno de los agresores (al cual conocía desde hacía años) le ofreció llevarla a su casa.

Según los testimonios, la mujer aceptó y tras recorrer unas cuadras, el conductor fue hasta un descampado del barrio Los Altos, próximo a la Ruta Provincial 13. Los dos hombres se pasaron rápidamente al asiento trasero para concretar el ataque sexual, que lograron consumar luego de quebrar a golpes de puño la resistencia de la mujer, que quedó malherida.

Horas después, la chica acudió a la policía para denunciar lo ocurrido. Se inició entonces una causa judicial que derivó, un día después, en las detenciones del estudiante de ingeniería y el futbolista, solicitadas por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de San Jorge, Carlos Zoppegni.

Los imputados fueron llevados a una audiencia de medidas cautelares este martes ante el juez penal Martín Torres, quien tras escuchar los cargos de la Fiscalía dio por acreditado el abuso sexual denunciado.

Sin embargo, en una medida que causó asombro entre los familiares de la víctima, el juez resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal Zoppegni y avaló la postura de la defensa, que solicitó que los acusados transiten la causa en estado de libertad, con alternativas a la prisión .

Entre las medidas ordenadas, el juez Torres dispuso que paguen una fianza de un millón de pesos y un millón y medio, respectivamente; y que, además, tengan prohibido salir del país, para lo cual se les retuvieron los respectivos pasaportes.

En el caso de Martín P., el juez ordenó que tenga prohibido, hasta tanto la causa tengo un nuevo avance, ingresar a la ciudad de San Jorge, de 25 mil habitantes.

Marcha de la bronca

En tanto, desde la Asociación Civil “Las Chuecas”, que trabaja en San Jorge en defensa de las mujeres de la región, convocaron para este jueves, a las 10.30, a una movilización hacia la sede de la fiscalía que entiende en el caso, en el Centro Cívico, en el centro de San Jorge.

“Estamos enojadas y cansadas de esta Justicia que, aun cuando pensamos que iba a actuar con celeridad, prudencia y acertadamente, dando muestras de un proceder ejemplificador, nos decepciona otra vez. Y es que las mujeres de San Jorge, desde nuestras redes sociales, nos contaron algunas de sus experiencias más tristes y secretas de su vida, algunas de forma anónima y otras, no. Nos reunimos con algunas de ellas, a otras les prestamos un oído, a otras les dimos un abrazo, a otras las acompañamos a denunciar. Porque por primera vez pensaron que sus casos de abuso no iban a quedar en la nada (como el de hace un año y medio), ya que veían que los agresores estaban en el lugar que deben estar ”, señalaron por medio de un comunicado.

Y agregaron: “Sin embargo, la decisión [judicial] no hace otra cosa que plegarlas, volverlas a sí mismas, al silencio. Nosotras queremos decirles a todas aquellas que vivieron situaciones similares que no están solas, que estamos para acompañarlas en lo que necesiten y que no se callen más” porque “es utópico pensar en un mundo donde los procesos judiciales sean amenos con las mujeres, pero no en uno donde nosotras estemos de la mano. Y esa es la invitación. Porque en la unión, está la fuerza”, remarcó el comunicado de “Las Chuecas”.