Volvía de la escuela, se bajó del colectivo en La Matanza y un grupo de jóvenes le disparó en la cara: “Mamá, vení a buscarme, me pegaron un tiro”

Otro caso de inseguridad se vivió ayer en La Matanza, partido de Buenos Aires, cuando un nene de 12 años que volvía del colegio recibió un disparo en la cara. Según declararon los testigos, las personas que lo atacaron serían también adolescentes. El menor, identificado como Joaquín, bajó del colectivo de la línea 91 y se dirigía a su casa mientras escuchaba música con sus auriculares, de repente sintió como “un mazazo” y alcanzó a llamar a su madre por teléfono y decirle: “Mamá, mamá, vení a buscarme, me pegaron un tiro”.

El violento hecho ocurrió alrededor de las 18 en el barrio de Ciudad Evita. Joaquín salió del colegio a las 17.45 y tomó el colectivo hasta la parada de la calle La Mulita y la avenida Juan Domingo Perón. Allí un grupo de delincuentes lo interceptó para robarle sus pertenencias, según las primeras versiones, pero de la nada lo balearon por la espalda: uno de los tiros le dio en la nuca y salió por el frente de su rostro.

Volvía de la escuela y un grupo de jóvenes le disparó en la cara

La mamá del chico, Natalia, contó lo sucedido: “Ayer alrededor de las 18 recibí el llamado de mi hijo. Yo no estaba en mi domicilio, estaba llegando al trabajo, y me dice: ‘Mamá, mamá, vení a buscarme, me pegaron un tiro”. En ese momento, relató la mujer, llamó a su otro hijo y a un vecino para que se acercaran a buscarlo, porque ella estaba en su auto, atrapada en el tránsito. “Tardé media hora en llegar, fueron como dos años. No sabemos cómo seguir como familia. Le truncaron la vida a un nene de 12 años”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Una vecina de un negocio cercano escuchó el disparo y sin dudarlo se acercó para asistir a Joaquín, que se había recostado contra la pared de una casa en la vereda. La mujer lo contuvo, le sostuvo la herida y la hemorragia con sus manos mientras le pedía que hablara. La Policía Bonaerense se hizo presente en el lugar a los pocos minutos y lo trasladó al Hospital Balestrini. La mamá denunció que “la ambulancia nunca llegó”.

Asimismo, Natalia confirmó que su hijo está estable en el Hospital Italiano -donde fue llevado más tarde- y que el tiro ingresó por el pómulo y salió por debajo de la oreja izquierda. “Los médicos me dijeron que no fue nada neurológico, pero afectó un fosa nasal que genera todo el tiempo una hemorragia por la nariz y solo puede respirar por la boca”, agregó.

La esquina donde bajó del colectivo y fue interceptado en Ciuda Evita, La Matanza Google Maps

Tras ello la mujer agradeció que en todo momento él estuvo consciente y contó que no deja de hablar de lo que pasó: “Le digo que hable de otra cosa, que mire la tele, le pongo videos y tiembla. Hasta me dijo que se hizo pis encima del susto”.

Además, Natalia criticó la inseguridad con la que se vive en el conurbano y la inoperancia de la Policía. “No se puede seguir así. Con qué maldad y con qué sentido le disparan a matar. Por un centímetro no le dieron en la sien. La mayoría de los testigos dice que eran adolescentes, pero no tenemos noticias de nada. La Policía está pidiendo los videos”, comentó.

A su vez, la madre de Joaquín insistió en que no le robaron nada pero igualmente le pegaron un tiro: “Creemos que él venía escuchando su música, como siempre, con los auriculares y quizás ellos le gritaron algo y, como no escuchó, le dispararon”.