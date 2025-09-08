Inseguridad en zona norte: descubrieron a una banda de boqueteros que planeaba robar un banco

El fin de semana pasado estuvieron a punto de dar un golpe en la sucursal de Banco Patagonia de Zárate. En las últimas horas, fueron detenidos cuando planeaban hacer un boquete para robar la sede del Banco Nación de Belén de Escobar, pero el plan criminal fue develado por un vecino que dio aviso a las autoridades.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. Uno de los sospechosos detenidos en Escobar, Jesús López Valdez, un ciudadano colombiano de 36 años, tenía pedido de captura desde mayo pasado por haber participado de un intento de robo de las mismas características de la sucursal del Banco Macro de Ingeniero Maschwitz, localidad situada en el mismo partido de la zona norte bonaerense.

Las herramientas secuestradas en poder de los sospechosos Policía bonaerense

López Valdez y otros sospechosos fueron detenidos por efectivos de la comisaría 1ª de Escobar, dependiente de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo la órbita del comisario mayor Lucas Borge. La captura se produjo tras irrumpir en una obra en construcción contigua a la sucursal del Banco Nación situada en Mitre 638, en pleno centro de Escobar.

“Los delincuentes ingresaron en la obra en construcción con la intención de hacer un boquete y poder ingresar en la entidad bancaria, pero un vecino los vio y se comunicó con el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Escobar. Los operadores se comunicaron con la policía bonaerense, que dispuso un operativo cerrojo”, dijeron fuentes policiales.

López Valdez y sus tres cómplices, entre los que se encontraba un ciudadano venezolano de 19 años, fueron detenidos antes de que se pudieran dar a la fuga.

“Se hizo una revisión de las instalaciones del banco y se constató que los ladrones no llegaron a hacer daño en las paredes. Se secuestraron herramientas que servían para hacer un boquete. También se decomisaron sogas, cortadoras de candados, una amoladora angular, batería de auto, un inhibidor de señal, un tubo de oxígeno, una manguera de corte de plasma, dos aparatos de radio (tipo handy) y el automóvil en el que circulaban los sospechosos, un Ford Fiesta gris con dos patentes”, explicaron fuentes policiales.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Escobar.

“Se trataría de la misma banda que el fin de semana pasado logró hacer un boquete e ingresar en la sucursal del Banco Patagonia de Zárate, pero no pudieron robar nada porque la única caja fuerte que lograron abrir estaba vacía”, explicaron fuentes policiales.

En las próximas horas, los sospechosos detenidos en Escobar serán indagados.