Insólita justificación: se viralizó un video del Defensor del Pueblo de Carlos Paz tomando alcohol mientras manejaba

Un video que muestra al actual Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, conduciendo mientras consume alcohol junto a su pareja, ha generado una fuerte ola de indignación entre los vecinos de la localidad turística y en redes sociales. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, lo muestran manejando por la Costanera de la ciudad serrana, en aparente infracción a la ley de Alcohol Cero vigente desde 2014.

El repudio no tardó en llegar, tanto de ciudadanos como de referentes políticos locales. Sin embargo, horas después de la difusión del video, Curvino salió a aclarar públicamente que las imágenes no son actuales, sino que fueron grabadas en agosto de 2021, cuando aún no había asumido su cargo como Defensor del Pueblo.

“Fue hace cuatro años, en el momento de la pandemia, donde yo sí reconozco que entré en la Costanera. Estábamos pasando un lindo momento con mi novia”, explicó Curvino en declaraciones radiales. Según relató, agentes de Seguridad Urbana del municipio le pidieron que se retirara del lugar pasada la medianoche, momento en el que arrancó el vehículo y su pareja grabó el video. “Hicimos 100 metros y estacionamos en el costado de la calle”, agregó.

Curvino también aseguró que en ese momento no ejercía funciones públicas: “Yo no era Defensor del Pueblo, eso fue en agosto y yo asumí en diciembre”. Además, denunció que el video podría haber sido sustraído de una computadora robada a su pareja y que desconoce quién lo difundió. “No tengo nada que esconder”, concluyó.

Pese a sus aclaraciones, el hecho reavivó el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y el cumplimiento de las normas viales. La ley provincial de Alcohol Cero, en vigencia desde junio de 2014 en Córdoba, prohíbe estrictamente conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre. Villa Carlos Paz adhirió a esta normativa mediante una ordenanza sancionada por unanimidad ese mismo año.

LA NACION intentó comunicarse con Curvino para ampliar su versión, pero no obtuvo respuesta a través de los canales oficiales de la Defensoría del Pueblo.

Victor Corvino, funcionario público tomando alcohol mientra maneja

El caso del fiscal de San Luis

Hace un año, un fuerte accidente tuvo lugar en la localidad puntana de Villa Mercedes, donde el conductor de un auto que presentaba signos de ebriedad manejó a contramano y chocó contra una camioneta que circulaba por la arteria contraria. El hombre fue identificado como el fiscal de juicio de San Luis, Fernando “Chulo” Rodríguez, cuyo posterior examen de alcoholemia reveló que tenía 2,12 gramos de alcohol en sangre .

El incidente se dio durante la madrugada del domingo, pero recién fue reportado por la policía local en la noche del martes, luego de que se diera a conocer un video que muestra al conductor tratando de salir del auto y balanceándose en un evidente estado de borrachera.

Una vez que las imágenes comenzaron a circular, el procurador general de la provincia,Luis Martínez, comunicó de inmediato “la formación de actuaciones administrativas, sin perjuicio de otras actuaciones policiales que correspondan”. Según informó el medio local El Diario de la República, el funcionario aseguró que “las responsabilidades delos miembros del Ministerio Público Fiscal deben ser revisadas y aplicar las sanciones que fueren necesarias” por no haber informado sobre el incidente cuando correspondía.

En la provincia de San Luis rige desde el año pasado la Ley de Alcohol Cero al volante de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en las rutas nacionales.