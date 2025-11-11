Necochea: la muerte de Débora Bulacio “fue un evento precipitado”, analizó una perfiladora criminal

El cuerpo de Débora Damaris Bulacio del Valle, cuyo paradero se desconocía desde el sábado, fue encontrado en el Lago de los Cisnes cerca del camping Miguel Lillo, en Necochea, donde había sido vista por última vez. Luego del hallazgo, la Policía detuvo a su pareja -apuntado como principal sospechoso-, quien se negó a declarar. LN+ se comunicó con la perfiladora criminal Constanza Lamarque quien sostuvo que la muerte de la mujer de 39 años “fue un evento precipitado”.

La perfiladora criminal Constanza Lamarque en dialogo con LN+

“Hay que salir de la idea de que todo asesino es un gran planificador o una persona inteligente”, manifestó Lamarque. “La muerte de Débora fue desorganizada, aunque el descarte de su cuerpo fue más pensado”, agregó.

Sobre la pareja de Débora, la perfiladora criminal dijo: “Que sea nativo de la zona y conozca el lugar hace más factible perpetrar un hecho así”. “Lo que hay que saber bien es si él ya había estado anteriormente en ese camping”, subrayó Lamarque.

Familiares y amigos impulsan el pedido de justicia por Débora

En palabras de la especialista, “cuando él la mata, da la impresión de un accionar guiado por la frialdad y la precipitación: entierra su cuerpo muy cerca de la superficie”.

El crimen y la minimización de riesgos

En su diálogo con LN+, Lamarque apuntó: “En el caso de Débora no hubo premeditación: cuando el asesino mata, minimiza riesgos. Algo que claramente no consideró el criminal”. Luego, detalló: “Cometió el hecho en un camping, lleno de gente, de cámaras. Es un riesgo muy elevado. Esto no se entiende, pero dentro de su lógica, evidentemente cerraba”.

Consultada sobre los hechos que podrían traer claridad en la investigación, la perfiladora fue taxativa y respondió que “sólo la autopsia aclarará qué es lo que realmente pasó”.

Encontraron el cuerpo de Debora cerca del camping

Antes del cierre, la especialista compartió un enfoque singular. “En criminología los momentos de mayor letalidad en relación a un femicidio son dos: cuando una relación se consolida o cuando una relación se termina. Probablemente, la discusión que tuvieron Débora y su pareja esté relacionada con eso”, sentenció Lamarque.