escuchar

“Cuando subo empiezo a ver todo el proceso, me pongo en el sexto piso a trabajar con el incendio. La urgencia nuestra no es lo que se quemó, sino las vidas por salvar que había arriba. Entonces hay que subir. Cuando subo, yo iba con una linterna por el gran humo que había y ahí estaba la mujer tirada en la posición del boxeador. Es mal, la zamarreo y veo que está rígida”, contó a LA NACION uno de los bomberos en que trabajo en la primera línea del incendio en el edificio de Alem 668, lindero a la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Ante la consulta del lugar del hallazgo, el oficial respondió: “Fue en un descanso entre el noveno y el octavo piso. Por lo que tengo entendido estaba intentando bajar. La gente, por lo general, se quiere ir cuando se incendia un lugar, entonces tiende a bajar. Pero el incendio, al estar más abajo, toda la cantidad de humo, no la deja respirar, la sofoca. Por lo general, cuando uno persona muere en un incendio, muere primero por el monóxido de carbono y después como un daño colateral, el tema del quemado. Es muy difícil que una persona muera quemada o carbonizada por el incendio. Ella estaba sentadita cubriéndose la cara con las manos en el descanso. Si bien tienen escalones compensados, también hay descansos en el medio”.

Además de la mujer muerta, cuya identidad aún no trascendió, otras 43 personas debieron ser hospitalizadas por inhalar humo y 38 fueron asistidas por los servicios de emergencia en el barrio porteño de San Nicolás como consecuencia del incendio que destrozó hoy dos pisos del edificio de oficinas y viviendas ubicado en avenida Leandro N. Alem 668.

El director del SAME, Alberto Crescenti detalló, luego de que se controlaran las llamas, que hubo “un total de 43 personas trasladadas por inhalación de humo, con porcentaje más elevado del permitido, que van a cámara hiperbárica” y “ hay 38 más asistidos en el lugar con unidades de oxigenación”, de los cuales “tres son menores” de edad. Las víctimas fueron trasladadas a los hospitales Argerich, Ramos Mejía, Fernández y Elizalde.

“Declaramos la alerta roja a todos los hospitales de la ciudad”, agregó el director del SAME.

El fuego se originó pasadas las 11:30 en el sexto y séptimo piso del edificio de 14 pisos lindero a la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según el parte de la Policía de la Ciudad, y dos horas después de iniciado comenzó a desmoronarse parte de la mampostería.

“Escuché gritar que nos íbamos a morir”

En diálogo con LA NACION, Danilo, uno de los vecinos evacuados, contó: “El fuego arrancó a las 11.30. Es un edificio residencial y de oficinas. En el 7° piso esta la empresa Laptop Baires y en el 6° hay vivienda. Parece que hubo un cortocircuito en una toma”.

“Yo estaba en 3° piso. Vivo en el lado de la calle y empecé a ver vidrios caer. Pensé que tenía algo que ver con la manifestación. Pensé que tiraron un cohete o que alguien saltó porque escuché gritos. Abrí la puerta de mi departamento y vi humo. No había alarma de incendios, es un peligro. Los del otro lado del edificio no se enteraron. Hubo alguna explosión de los vidrios, no se escuchó muy fuerte. Cuando llegue a la escalera ya había bomberos subiendo”, agregó el vecino.

Incendio en Alem al 600 Fabián Marelli

Otra vecina, llamada Ashley, dijo a LA NACION: “Yo vivo en el 3° piso. No había alarmas. Estaba durmiendo una siesta porque rendí un final. Me desperté con gritos. Yo vivo sola. Agarré el celular, cargador y bajé rápido. Cuando abrí la puerta ya había mucho humo. Muchos gritos. Para mí exploto un enchufe. A mí me exploto un enchufe a principios de año. Yo creo que hay un tema eléctrico en el edificio. Escuché gritar que nos íbamos a morir”.

El encargado del edificio confirmó esta tarde en declaraciones a la prensa que el inmueble no tenía instalación de gas y todos los artefactos son eléctricos. “No sé lo que pudo haber pasado, no hay gas en el edificio. Hay oficinas y hay gente viviendo”, señaló el encargado.

Incendio en Alem al 600 Fabián Marelli

Entre los afectados también hubo empleados del Ministerio de Trabajo. “Estaba trabajando y comenzaron a sonar sirenas. Empezamos a ver humo y las alarmas no sonaban. Me quedé sin aire, no sé si mi jefe salió. Fue una experiencia horrible. Escuché una explosión y evacuamos sin que sonaran las alarmas. Estábamos por ir a almorzar. Deje mis cosas adentro. Hubo muchos empujones”, contó a LA NACION Facundo, que tiene 19 años y trabaja en el área de seguridad informática del Ministerio y que está en el séptimo piso de Alem 650, edificio lindero al incendiado.

El relato de Paula, que trabaja en el 5° piso en edificio principal de Ministerio de Trabajo, coincide con el de Facundo: “Nadie nos evacuó, nos autoevacuamos. Sabíamos que había un incendio. Había mucho humo”.

Incendio en Alem al 600 Fabián Marelli

Por su parte, Jorge, de 44 años y también empleado del Ministerio, dijo: “Hubo gente de Raúl Castells sobre Alem 650 toda la mañana, manifestándose sin cortar la calle. No sé si tiraron una bengala. Pero se fueron y arrancó el incendio”.

“Vimos gente saliendo toda negra por el humo. Gente muy asustada. Había criaturas, vi dos de menos de 2 años y unas chicas de cerca de 25 que las subieron a la ambulancia. Evacuaron rápido”, sumó Jorge.

LA NACION

Temas Incendio