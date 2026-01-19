Intentó huir con una moto robada, chocó de lleno contra el vidrio del shop de una estación de servicio y fue detenido

La moto estaba detenida junto a uno de los surtidores cuando el patrullero irrumpió en la estación de servicio. En una reacción inmediata, el joven de 18 años volvió a subirse al rodado donde lo esperaba la adolescente de 15 y aceleró para escapar. Recorrió unos 15 metros por la playa del establecimiento y, aunque intentó doblar, no logró completar la maniobra: perdió el control y embistió de lleno la vidriera del bar.

El impacto hizo estallar los paneles de vidrio y la moto terminó dentro del local, con ambos ocupantes caídos entre los restos de la estructura. El joven se levantó de inmediato e intentó correr hacia la salida, pero fue reducido por los policías en medio de la estación. La adolescente fue aprehendida instantes después.

La llegada de la policía a la estación de servicio donde estaba el ladrón

Según informaron fuentes policiales, la pareja circulaba en una moto que había sido robada durante la madrugada del interior de una vivienda situada sobre la Avenida II al 600, donde un turista se alojaba temporalmente.

Cuando el hombre advirtió el faltante del rodado, realizó la denuncia y se inició la búsqueda en el marco del Operativo Verano Sol 2025/2026.

Durante la tarde, el rastreo orientó a los agentes hacia la estación de servicio situada en el cruce de la Avenida San Martín y la Avenida Naval, donde ambos jóvenes estaban cargando combustible.

Voceros del procedimiento indicaron que los policías detectaron la moto robada y se acercaron para identificar a los ocupantes. Fue en ese momento cuando el conductor intentó la fuga que terminó con el choque contra la estructura vidriada del local comercial.

Luego del impacto, la pareja abandonó la moto e intentó escapar a pie, pero ninguno logró avanzar más que unos metros.

El delincuente chocó y rompió el vidrio cuando quiso huir

El operativo contó con la intervención del Grupo Táctico Operativo y agentes de la policía bonaerense, que concretaron la aprehensión. Durante el procedimiento se secuestraron guantes y herramientas manuales que fueron remitidos a la Policía Científica para su análisis.

Según fuentes de la investigación, el joven de 18 años ya estaba bajo observación por su presunta participación en otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad costera en días recientes.

A partir del análisis de registros fílmicos y testimonios, se investiga la posible vinculación de la pareja con esos episodios.

La autoridad judicial dispuso la devolución de la moto recuperada a su propietario y ordenó que la adolescente sea entregada a sus padres, tras ser notificada de la formación de una causa por encubrimiento.

En paralelo, el joven que sufrió heridas cortantes en una de sus piernas quedó detenido e imputado por robo, daños y resistencia a la autoridad en una causa tramitada por el Ministerio Público Fiscal.