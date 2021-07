Investigación: imputaron al policía que le disparó a Chano por el delito de lesiones gravísimas

Facundo Amendolara, el policía bonaerense que le disparó y dejó gravemente herido al músico Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano , fue imputado por el Ministerio Público Fiscal del delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial”, que tiene una pena entre tres y 15 años de prisión.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales y uno de los abogados de Amendolara, Fernando Soto.

Amendorala, según Soto, recibió la imputación con preocupación “porque sabe que cumplió con su deber y obró en legítima defensa. Lo acusan como hubiera querido asesinar, con dolo, a Chano”.

Los voceros judiciales explicaron que se trata de una calificación provisoria de los hechos y que con el avance de la investigación la imputación se puede modificar.

Caso Chano. Nos acaban de notificar la imputaciónal Oficial Amendolara: “Lesiones Gravísimas Agravadas por el Uso de Arma de fuego y por ser Funcionario Policial" — Fernando Soto (@Doctor_Soto) July 30, 2021

La causa está a cargo del fiscal Martín Zocca, funcionario de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) de Delitos Complejos y Violencia Institucional de Zárate-Campana.

“Claramente no hay elementos para sostener que Amendolara haya salido a asesinar a Chano. No esperábamos esta imputación. Que la investigación haya pasado a una fiscalía especializada en violencia institucional tiene un sesgo político. El fiscal natural de la causa era el fiscal de Exaltación de la Cruz”, afirmó a LA NACION Soto.

El abogado defensor se refería a que el expediente en un primer momento estuvo a cargo del fiscal Juan Manuel Esperante, funcionario a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Exaltación de la Cruz, con jurisdicción en Capilla del Señor, donde vive el músico.

La UFIyJ de Delitos Complejos y Violencia Institucional del Departamento Judicial de Zárate-Campana instruye las causas donde están bajo investigación funcionarios políticos y funcionarios policiales o del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Amendolara y Soto se notificaron de la imputación hoy en la UFIyJ de Delitos Complejos y Violencia Institucional, con sede en Campana.

“Claramente, Amendolara no es una persona que fue a matar a otra persona. No esperábamos esta calificación [la imputación del Ministerio Público Fiscal], nos sorprendió que sea la más dura. Lo que vale son las pruebas. Los policías son servidores públicos y cumplen la ley, además están obligados a defender a terceros y a ellos mismos. En este caso, tenemos un fiscal que acusa con lo máximo y un policía [por su defendido] que obró cumpliendo su deber y en legítima defensa . Estamos siempre en la misma situación. ¿Qué mensaje le damos a los policías? Cuando cumplen con la ley [por los uniformados], terminan imputados. Con los delincuentes no veo que los fiscales tengan la misma calidad descriptiva de la imputación máxima. siempre se hacen alquimias jurídicas para reducir la pena o para reducir la imputación. No lo digo por este fiscal [por Zocca]. Hay una constante con los policías y otras con los delincuentes”, sostuvo Soto a los medios de comunicación en la puerta de la fiscalía.

El fiscal Zocca no fijó la fecha de la audiencia para indagar a Amendolara. Sí, se determinó que el martes próximo especialistas de la Policía Federal Argentina (PFA) harán un peritaje sobre el arma de Amendolara, el proyectil que hirió a Chano y la vaina servida.