Los graves daños físicos que podría sufrir una persona que vive como therian: cómo afecta al cuerpo humano

El fenómeno therian, que describe a personas que se identifican internamente con un animal, trascendió las redes sociales y generó un acalorado debate en todos los frentes. La imitación física de comportamientos animales, como correr o caminar en cuatro patas, conlleva riesgos severos para la salud humana, una preocupación viralizada en videos y alarmas médicas.

El cuerpo humano, anatómicamente diseñado para el bipedalismo, no está preparado para las exigencias de un estilo de vida cuadrúpedo. Un video viral publicado por el usuario @sorprenmente_ en TikTok advierte que si una persona intentara correr en cuatro patas, los huesos de las muñecas sufrirían daños graves. “Tus muñecas no son tobillos. Al recibir tu peso, los huesos del carpo se compactan violentamente bajo una presión para la que no están diseñados”, expresa el clip. Esta sobrecarga repetitiva puede causar tendinitis, síndrome del túnel carpiano y lesiones por sobreúso, según organizaciones ortopédicas.

El cuerpo humano está anatómicamente diseñado para el bipedalismo Instagram (@foxcor_)

Los hombros y clavículas son zonas de alta vulnerabilidad, y el cuerpo no soportaría la tracción delantera de un salto, algo que provoca un fuerte dolor por la dislocación de las clavículas. La Sociedad Estadounidense de Ortopedia para la Medicina Deportiva señala que usar los brazos como “patas delanteras” aumenta el riesgo de desgarros e inestabilidad en esta articulación, muy móvil pero inestable bajo carga.

La columna vertebral es otra área afectada, ya que mantener una posición encorvada prolongada ejerce presión inusual sobre los discos intervertebrales. De esta manera, el ser humano devenido a therian terminaría por adoptar una posición encorvada y las vértebras lumbares comenzarían a pellizcar nervios vitales, lo que generará un dolor agudo y, en casos extremos, pérdida de movilidad. La Sociedad Norteamericana de la Columna Vertebral también advierte sobre el desgaste vertebral y los problemas de ello para la salud.

El cuerpo humano no está diseñado para soportar saltos ni la caminata en cuatro patas (Fuente: Instagram/@lineasdenoticias)

La posición del cuello, fundamental para la visión, también presenta riesgos, ya que para mirar al frente en postura cuadrúpeda, el cuerpo humano tiende a hiperextender el cuello. Al preextenderlo, la tráquea se cerraría y provocaría que la visión se nuble ante la falta de oxígeno, algo que terminaría por provocar un aplastamiento de pulmones por el peso del propio tórax. Esto genera tensión excesiva en las vértebras cervicales y dificultades respiratorias.

Más allá de daños musculoesqueléticos, la imitación de aspectos animales puede tener consecuencias en la salud. También se debe prestar atención a los peligros de las dietas therian con carne cruda, una práctica que expone al sistema digestivo a bacterias y parásitos como Salmonella, E. coli y Trichinella. Organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos advirtieron sobre riesgos de gastroenteritis severa, daño renal y problemas neurológicos asociados.

La imitación de aspectos animales puede tener consecuencias en la salud

Caminar descalzo en terrenos naturales, con el objetivo de imitar patas animales, también expone a peligros invisibles. Estudios en el portal The Lancet mencionan la posibilidad de contraer Larva migrans cutánea, tétanos en el caso de tener heridas abiertas e infecciones bacterianas por contacto con superficies contaminadas.

El agotamiento del fluido sinovial en las articulaciones, el colapso muscular y articular, y la dificultad para la respiración eficiente son riesgos latentes si estas prácticas se mantienen por periodos extensos. Por eso, es importante realizar actividad física bajo supervisión y con respeto por la ergonomía natural del cuerpo. La preservación de la salud debe ser una prioridad, sin que ninguna expresión de identidad comprometa el bienestar físico.