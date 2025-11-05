Pitty, la numeróloga, dio a conocer el número que conecta con tu alma gemela

Encontrar al alma gemela puede parecer una tarea imposible, pero según la numeróloga Verónica Asad, más conocida como Pitty, la numeróloga, los números pueden ofrecer pistas sobre las conexiones más importantes de nuestra vida amorosa. En una de sus publicaciones más recientes en Instagram, la experta compartió una técnica sencilla para identificar el número que conecta con el amor verdadero.

“¿Querés saber cuál es el número que conecta con tu alma gemela?⁣ ¿Querés saber cuál es el número más sensible?”, introdujo Pitty en su video, que rápidamente superó las miles de reproducciones. Según explicó, ese número es el 2, símbolo de la dualidad, la cooperación y la empatía.

“El número 2 es el que vino a acompañarte. A vivir de a dos. A tener una sensibilidad y una belleza que lo destaca. Es el susurro que dice ‘no estás sola’, la danza entre el dar y el recibir. Son personas que vinieron a encontrar su propia luz en el reflejo del alma que les toque acompañar”, detalló.

Cómo saber cuál es el número que conecta con el alma gemela

La publicación, que rápidamente se volvió viral, despertó una oleada de comentarios de seguidores que se sintieron identificados con la energía del número. “Re! Nací en el mes de febrero, o sea el 2, y soy melliza. Estoy siempre pensando en el otro más que en mí”, comentó una usuaria, mientras que otra añadió: “Yo nací un día 11 y la sincronía con el 2222 me persigue permanentemente... lo veo en todos lados hace ya un par de años”. Por su parte, uno bromeó: “No me gusta el 2, es el que menos elijo. ¿Será que no llegó mi alma gemela?“.

¿Por qué se dice que el número dos simboliza la conexión con el alma?

Pitty amplió su reflexión en el pie del posteo, donde profundizó sobre el significado espiritual del número: “El 2 enseña que la fuerza no siempre grita; a veces se expresa en la calma, en una mirada que comprende sin hablar. Es el número del vínculo, de los puentes invisibles y de la ternura que sostiene el mundo”.

El número dos es uno de los números más poderosos en numerología (Foto: FreeP¡CK)

En numerología, el 2 representa la armonía, la sensibilidad emocional y la cooperación. Quienes vibran con esta energía tienden a buscar la unión más que el conflicto y a priorizar la empatía sobre la competencia. Es por esto que Pitty especificó que cualquier persona puede descubrir su número de alma o “número del destino” al sumar los dígitos de su fecha de nacimiento hasta reducirlos a una sola cifra.

Por ejemplo, si se nació el 27/1/1990, la cuenta es la siguiente:

2 + 7 + 1 + 1 + 9 + 9 + 0 = 29

2 + 9 = 11

1 + 1 = 2

Si el resultado final es 2, se trata de alguien guiado por la energía del amor, la intuición y la sensibilidad emocional. Este número suele relacionarse con las personas que buscan estabilidad afectiva y que sienten una fuerte conexión con quienes comparten su misma energía. “Es el número de los vínculos verdaderos, de los encuentros del alma, de la empatía y del equilibrio emocional”, señaló Pitty.