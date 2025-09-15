Investigan el homicidio a puñaladas y golpes de un comerciante de Esteban Echeverría

A Luis Troche lo mataron a golpes y puñaladas. Fue atacado el sábado a la tarde en uno de sus locales de pagos de servicios de la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, en la zona sur del conurbano. El homicidio conmocionó a los vecinos y comerciantes, quienes salieron a las calles a exigir mayor seguridad. Los investigadores descartaron, en principio, el robo como el móvil del crimen y están convencidos de que la víctima, de 56 años, conocía al asesino.

Troche fue encontrado gravemente herido en el baño de su local de Rapipago, situado en el Camino de Cintura al 6000, por una farmacéutica vecina. “Tenía golpes y heridas cortantes en la cara y en el cuello y el pantalón semibajo”, dijeron a LA NACION fuentes de la investigación.

Esta mañana, vecinos y comerciantes de la víctima cortaron el Camino de Cintura para exigir mayores medidas de seguridad. Esta tarde realizarán otra protesta. El homicidio ocurrió frente a una comisaría de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El crimen de Troche es investigado por la fiscal de Esteban Echeverría Verónica Ciffarelli, con la colaboración de detectives de la policía bonaerense.

Si bien hasta el momento no hay detenidos, los investigadores analizan una filmación donde se observa al supuesto homicida ingresar en el comercio de Troche.

“Todo indica que la víctima conocía a su asesino. Mientras el sospechoso estuvo dentro del negocio, entraron y salieron clientes”, explicaron las fuentes consultadas.

El robo, como se dijo, en principio fue descartado como móvil del homicidio porque en el local había cuatro computadoras y en la caja del negocio $5.000.000 y US$200, agregaron las fuentes consultadas.

“Además, la víctima tenía pulseras, dinero en efectivo y su teléfono celular, elementos que no fueron robados. Por las pruebas reunidas hasta el momento, todo indica que la víctima conocía al agresor y que voluntariamente lo dejó ingresar a la línea de cajas del comercio”, dijeron los investigadores consultados.

Un hermano de la víctima, en declaraciones al canal de noticias TN, explicó: “Nos reunimos con el comisario y nos dijo que tienen un rostro, pero no tienen un nombre [del asesino]. Estamos esperando a ver qué hace la Justicia. Se están moviendo, pero hoy mi hermano falleció el sábado. Se mueven porque ven a la gente protestando. Es muy injusto lo que pasó. Luisito era muy solidario y lo quería todo el barrio. Queremos justicia y queremos que nos digan qué pasó realmente”.