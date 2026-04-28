Juicio por la muerte de Diego Maradona: expectativa por la declaración del psicólogo Carlos Díaz, uno de los acusados

El año pasado, su defensa había anunciado que Carlos Díaz, uno de los acusados, iba a declarar. Pero el psicólogo no pudo hablar. Su indagatoria se debió aplazar cuando estalló el escándalo protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach, magistrada que participaba en el juicio donde se intentaba determinar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona y que fue descubierta cuando participaba de la producción de un documental sobre el debate, que, finalmente fue declarado nulo. Hoy, si no surge ningún contratiempo, el imputado dará su versión de la historia.

La declaración de Díaz está prevista para la tarde de hoy, en la quinta audiencia del segundo juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani.

“Una persona que fue contratada para desintoxicar a un paciente y que logró su objetivo, y que no vio riesgo de vida en lo que pudo observar, no puede ser imputado de un homicidio como está acusado Díaz”, había dicho Diego Olmedo, uno de los abogados del psicólogo, después de la indagatoria de su asistido durante la instrucción de la causa, en junio de 2021.

En esa audiencia, ante los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal Laura Capra, Díaz había sostenido: “No fui parte de un plan para que Maradona muriera”.

El neurocirujano Leopoldo Luque ya declaró en dos oportunidades en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradina JUAN MABROMATA - AFP

Antes de la declararación de Díaz, durante la mañana, están previstas las presentaciones de tres testigos. Se trata de Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando, el hijo menor de Maradona; Rita Maradona, una de las hermanas del Diez, y Gerardo Vergara, comisario de la policía bonaerense que cumple funciones en la Dirección de la Policía Científica.

Hace un año, cuando declaró como testigo en el juicio que finalmente fue declarado nulo, Ojeda hizo una declaración emotiva y recordó cómo fue la última vez que vio a Diego, el 23 de noviembre de 2020, dos días antes de su muerte. Afirmó que lo vio hinchado y “desfigurado”.

“Lo quería llevar a otro lugar porque Diego no estaba bien. Alguien tenían que hacer algo. Yo me lo quería llevar, no quería que esté en ese lugar con esas condiciones, con ese olor a pis y otras cosas. Es horrible vivir así”, afirmó el 10 de abril del año pasado.

Se refería a la casa donde Maradona vivió las dos últimas semanas de su vida, en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, en Tigre.

“El último día que lo vi estaba solo con un custodio. No estaba [Leopoldo] Luque, no estaba [Agustina] Cosachov y no estaba [Carlos] Díaz”, dijo.

El neurocirujano Luque, la psiquiatra Cosachov y el psicólogo Díaz son tres de los siete acusados que son juzgados por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Después, ante preguntas del abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y a Gianinna Maradona, Ojeda fue más taxativa y afirmó que el olor que recuerda de la habitación era de “pis” y “caca”.

-¿Diego tenía ese mismo olor?, le preguntó Burlando. “Sí, por eso le pedí que se bañara, que se afeitara. No estaba en condiciones para que lo viera Diego Fernando. Él me dijo: ‘Quedate tranquila, te prometo que me voy a bañar y afeitar para mi hijo’. Ese fue el último día que lo vi con vida”, respondió la testigo.