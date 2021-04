La Argentina restituyó a Perú documentos históricos del siglo XIX que eran vendidos a través de Internet

Manuscritos históricos pertenecientes al acervo cultural de Perú que habían sido robados en aquel país y que eran ofrecidos desde la Argentina a través de un sitio de ventas por Internet fueron recuperados por la Policía Federal. Y hoy, en un acto oficial, fueron restituidos a la nación cuya independencia fue proclamada por el general José de San Martín en 1821.

Los documentos, que eran vendidos por un argentino, fueron detectados por las autoridades peruanas, que realizaron la denuncia. Gracias al trabajo conjunto de los agentes federales del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la Interpol-Buenos Aires, fueron hallados y devueltos esta mañana al embajador peruano en nuestro país, Peter Camino Cannock.

En la ceremonia que se llevó a cabo hoy en la sede diplomática del Perú, las autoridades argentinas le entregaron al jefe de la legación el manuscrito compuesto por 115 folios, que fueron rubricados entre los años 1826 y 1900. Son, en su mayoría, expedientes de solicitudes que peruanos les hacían a jueces de derecho de las localidades de Ica y Huánuco. Las altas cifras a las que pueden ser ofertadas las piezas las convierten en uno de los bienes más valorados en el tráfico ilegal de obras culturales e históricas.

Los documentos en su mayoría son expedientes de solicitudes que peruanos le hacían a jueces de derecho de las localidades de Ica y Huánuco PATRICIO PIDAL/AFV

En la embajada afirmaron a LA NACION que la venta ilegal a través de los sitios web de documentación del patrimonio histórico de Perú ha ido en aumento en los últimos años y que, en el contexto de pandemia, el crecimiento de la comercialización clandestina de esos bienes fue incluso mayor.

Afirmaron que en la actualidad se encuentran abiertas al menos 20 investigaciones sobre bienes culturales que fueron sustraídos del Perú y traídos a la Argentina, y que, en algunos casos, se trata de objetos y obras preincaicas.

“En la documentación se refleja cómo era la vida en aquel momento en esas ciudades, porque por ejemplo en algunos casos les explicaban a los jueces cuestiones cotidianas de la casa, que tienen un valor muy importante para la memoria de esos pueblos y, por lo tanto, para el Perú”, explicó el embajador Cannock a LA NACION. El diplomático agradeció el compromiso de la Argentina en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y remarcó que se trata del país que más bienes le ha restituido a Perú.

En la ceremonia de restitución de los manuscritos estuvieron presentes, junto con el embajador Camino Cannock, el jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández; la secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Valeria Roberta González, y el secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería Argentina, embajador Pablo Tettamanti.

El comisario mayor Marcelo El Haibe, director general de Coordinación Internacional de Interpol-Buenos Aires y con una vasta trayectoria en el departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la Policía Federal, afirmó a LA NACION que existe “una relación permanente” con el gobierno peruano, ya que desde hace varios años llevan adelante de manera conjunta investigaciones para dar con los bienes culturales que se comercializan de manera ilegal en el país.

Sin embargo, explicó que esta restitución tiene una cuestión particular: “Es la primera vez que hacemos un proceso de investigación y de devolución de documentación histórica, porque en la mayoría de los casos son elementos arqueológicos”.

En la ceremonia de restitución de los manuscritos estuvieron presentes el embajador de Perú, Peter Camino Cannock; el jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández; la secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Valeria Roberta González, y el secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería Argentina, embajador Pablo Tettamanti. PATRICIO PIDAL/AFV

Fuentes policiales que participaron en la investigación explicaron a LA NACION que fue el Ministerio de Cultura de Perú a través de sus representantes diplomáticos en el país el que los alertó sobre la existencia de un oferente en dos portales web de compraventa de productos de uso comercial que vendía los manuscritos. Fue entonces cuando intervino el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la Interpol, que envió a analizar las fotografías al Archivo General de la Nación del Perú. Así se verificó que, efectivamente, se trataba de elementos que habían sido robados.

Los documentos habían sido mutilados en los laterales, pues pertenecían a un libro que había sido cosido. En agosto de 2019 se solicitó un allanamiento en el domicilio del vendedor y así se recuperó la documentación. En tanto, el oferente quedó a disposición de la Justicia, acusado de estelionato (delito que consiste en la venta de algo que no es de quien lo vende); no obstante, aún no se ha podido determinar la manera en que llegaron esos productos a la Argentina.

El Embajador de Perú Peter Camino Cannock junto al manuscrito que la Argentina restituyó a su país. PATRICIO PIDAL/AFV

“Es muy grato tener la posibilidad de llegar al fin exitoso de un proceso investigativo que es completo y arduo, en el que nuestros especialistas del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural están en una vigilia permanente de los documentos históricos y los bienes que hacen a la cultura nacional de los países”, dijo el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, durante la ceremonia.