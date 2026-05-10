La banda de los “cerrajeros”: tres ladrones con prontuario, detenidos con 150 llaves duplicadas

Tras una investigación que se extendió durante varios años y que permitió vincularlos con distintos robos en inmuebles de la Capital, la Policía de la Ciudad desarticuló a la banda de los “cerrajeros”, acusada de entrar a robar en propiedades mediante el uso de llaves duplicadas y herramientas especializadas para ingresar a departamentos y viviendas sin forzar accesos.

Durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, los investigadores detuvieron a tres sospechosos y secuestraron más de 150 llaves duplicadas, armas de fuego, dinero en distintas monedas, joyas y elementos utilizados para cometer robos.

El dinero de distintos países que secuestró la Policía de la Ciudad en el operativo para desarticular la banda apodada "Los Cerrajeros"Parte de las herramientas que usaba la banda apodada como "Los Cerrajeros" (Prensa Ministerio de Seguridad)

Según informaron fuentes policiales, dos de los integrantes de la banda acumulaban 19 antecedentes penales por distintos delitos. Uno de ellos, un argentino de 48 años, registraba 14 antecedentes, varios vinculados a delitos contra la propiedad, además de causas por comercialización de drogas, estafas y otros hechos delictivos. El segundo imputado, un paraguayo de 43 años, tenía cinco antecedentes, en su mayoría relacionados con narcotráfico. El tercer detenido es otro argentino, de 56 años.

La investigación se originó a partir de un robo ocurrido en marzo de 2021 en un departamento ubicado sobre la calle Posadas al 1600, en el barrio porteño de Recoleta. En aquel episodio, los delincuentes ingresaron al inmueble y sustrajeron dinero en efectivo, alhajas y otros objetos de valor sin dejar señales evidentes de violencia sobre los accesos.

A partir de ese hecho, personal policial comenzó una serie de tareas de inteligencia y seguimiento ordenadas por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°48. Con el avance de la pesquisa, los investigadores lograron determinar que la misma banda habría estado detrás de otros robos similares cometidos durante 2025 y 2026 en distintos puntos de la ciudad.

Las tareas permitieron identificar los domicilios utilizados por los sospechosos y avanzar sobre la estructura de la organización, que utilizaba llaves duplicadas y herramientas específicas para ingresar a propiedades sin generar daños visibles, una modalidad que dificultaba inicialmente el esclarecimiento de los hechos.

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda apodada "Los Cerrajeros"Parte de las herramientas que usaba la banda apodada como "Los Cerrajeros" (Prensa Ministerio de Seguridad)

Con intervención del Juzgado en lo Criminal y Correccional N°16, a cargo del juez Mariano Iturralde, y con la colaboración de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de Florencio Varela y de la UFI N°2 de Ezeiza, se ordenaron cuatro allanamientos simultáneos en propiedades ubicadas en el barrio porteño de Monserrat y en distintas localidades bonaerenses.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 1 y 2, con apoyo de personal de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y de la División de Operaciones Urbanas (DOU).

Durante los allanamientos, los policías encontraron tres armas de fuego, una réplica, municiones, proyectiles y un dispositivo utilizado para duplicar llaves. Además, secuestraron anillos, pulseras, relojes y dinero de nueve países diferentes, elementos que los investigadores consideran compatibles con el producto de distintos robos.

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda apodada "Los Cerrajeros"Parte de las herramientas que usaba la banda apodada como "Los Cerrajeros" (Prensa Ministerio de Seguridad)

También fueron halladas herramientas y objetos habitualmente utilizados para cometer este tipo de delitos: sogas, escaleras, precintos y elementos de apertura, lo que reforzó la hipótesis de que la banda actuaba de manera organizada y planificada.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de llaves secuestradas. En total, los efectivos incautaron más de 150 llaves duplicadas, muchas de ellas clasificadas y organizadas, lo que ahora será sometido a peritajes para determinar a qué propiedades podrían pertenecer.

Tras los procedimientos, el magistrado interviniente avaló lo actuado y dispuso el traslado de los detenidos, además del secuestro de todos los elementos encontrados durante los allanamientos, según informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.