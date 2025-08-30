LA NACION

La Boca: un policía mató a un hombre que lo atacó y quiso sacarle el arma

El hecho ocurrió pasadas las 6.30 en ese barrio porteño; el SAME constató la muerte del agresor en el lugar

Un policía mató a un hombre que lo amenazó en La Boca.
Un agente de la Policía de la Ciudad asesinó este sábado por la mañana a un hombre que amenazó con quitarle su arma en el barrio porteño de La Boca.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, el efectivo se encontraba custodiando un inmueble sobre la calle Necochea al 1200, en el barrio de La Boca, cuando pasadas las 6.30 fue sorprendido por un hombre armado que lo amenazó con quitarle su pistola reglamentaria.

En ese contexto, hubo un forcejeo entre ambos hasta que el oficial pudo retomar el control de su arma y efectuó varios disparos que impactaron en el presunto agresor, quien murió en el lugar.

Tras ello, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar y constató el deceso del hombre. Por su parte, el policía resultó ileso.

Por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Alejandra Aliaud, interviene personal de la Policía Federal Argentina para esclarecer el episodio.

Un policía mató a un ladrón en Lomas de Zamora

A fines de julio, un sargento de la Policía Federal Argentina abatió a uno de los ladrones que intentó asaltarlo e hirió de bala a otro de los delincuentes en un enfrentamiento en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

La balacera quedó registrada en dos cámaras de seguridad, en cuyas imágenes pudo observarse que todo comenzó cuando el oficial estaba a punto de subir a su automóvil, estacionado frente a su casa, situada en el cruce de Camino Presidente Perón y Marsella, localidad de Villa Centenario.

El policía se defendió del robo y efectuó, al menos, tres disparos
El policía se defendió del robo y efectuó, al menos, tres disparosCaptura de video

El integrante de la PFA no estaba de servicio, iba sin uniforme y acompañado por su pareja cuando fue sorprendido por un grupo de ladrones.

La banda delictiva circulaba en un Volkswagen Suran gris y frenó bruscamente la marcha frente al sargento. En el enfrentamiento murió uno de los ladrones y otro quedó internado en grave estado en el Hospital Gandolfo.

