La búsqueda de Lian en Córdoba: qué se sabe del niño desaparecido, hoy jueves 27 de febrero

Lian Flores, de tres años, es intensamente buscado desde el sábado 22 de febrero en la localidad de Ballesteros Sud, en Córdoba. Alrededor de las 19 del viernes, y luego de rastrearlo cerca de su vivienda, los padres dieron aviso a la policía local de que habían perdido el rastro del menor. Hasta ahora, la Justicia cordobesa no expuso ningún avance concreto en la pesquisa, a cinco días de la desaparición del niño: más de 300 agentes siguen buscando al chico en el campo, no hay un solo detenido ni tampoco una hipótesis relevante que haya trascendido a nivel oficial.

El niño tiene tez trigueña, cabello corto negro y mide aproximadamente 90 centímetros de altura. Al momento de su desaparición llevaba puesto un pantalón corto azul, el torso desnudo y se encontraba descalzo, según la información que aportó su familia desde ese lugar en cercanías de la ciudad de Villa María.

A días de la desaparición del menor, los rastrillajes para dar con su paradero continúan, pero ya hay versiones que apuntan a su familia, lo que motivó la renuncia de la abogada patrocinante. Según el medio local Cadena 3, la letrada Romina Romano informó que este martes dejó su defensa. “Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho”, manifestó la abogada e indicó que “la fiscalía todavía no trasladó ninguna hipótesis”.

Si bien por ahora no se descarta ninguna línea investigativa, autoridades judiciales cuestionan -según trascendidos- ciertas “inconsistencias” en las declaraciones televisivas que hizo el padre, Elías Flores, quien sugirió que Lian podría haber sido secuestrado con motivo de una posible venganza o ajuste de cuentas.

Ante el paso del tiempo sin ninguna novedad de peso en torno al caso, la fiscal adjunta de Córdoba, Bettina Croppi, dio una conferencia de prensa en la llamada “zona cero”, donde aportó algunos detalles de los operativos que se hicieron, aunque insistió con la idea que repiten las autoridades desde el domingo: “Todas las hipótesis son posibles”. Croppi explicó que hasta ahora “se secuestraron seis vehículos que están siendo peritados, como así también 30 teléfonos celulares y se realizaron 15 allanamientos, algunos de ellos, en otras provincias“.

Roberto Schreiner, vocero del ministerio de Seguridad de Córdoba enfatizo, no obstante, que están abocados a la búsqueda del niño y remarcó que hay secreto de sumario en la causa. “Tenemos que ser muy precavidos”, dijo, en diálogo LN+. “Entre dos y tres veces, desde el sábado por la noche, rastrillamos la zona. Hasta ayer, se habían recorrido unos 1700 metros desde el punto 0, que es la casa de la familia del niño”, agregó el funcionario provincial sobre el protocolo de búsqueda.

Como parte de la investigación, se sumó la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). La entidad publicó en su página los datos de la búsqueda de Lian como una alerta amarilla.

Durante la jornada del martes los perros rescatistas perdieron el rastro en las inmediaciones de la casa. Es decir, los investigadores advierten que los canes no encuentran ningún estímulo para seguir hacia un campo de soja y de maíz, que está en la parte trasera. El comportamiento de los perros sugiere, por ahora, que el niño no caminó hacia los sembrados que por la baja estatura del pequeño, menos de 90 centímetros, podría estar en ese sector.

La desaparición

Quinteros indicó en declaraciones televisivas que, alertado por el caso, se trasladó a la localidad y entrevistó a los padres del niño, quienes contaron que este sábado se habían acostado para dormir la siesta, en medio de una jornada de calor agobiante, en su vivienda. Le dijeron que cuando se despertaron ya no encontraron al niño, uno de sus seis hijos. “No estaba bajo el tractor donde suele jugar, tampoco en el pastizal”, indicaron. Lo buscaron hasta las 19, cuando dieron aviso a la Policía.

Elías Flores, padre de Lian, sugirió este lunes que su hijo de tres años pudo haber sido secuestrado con motivo de una posible venganza y/o ajuste de cuentas.

En medio de este escenario de incertidumbre, Elías dialogó con Telenoche (El DoceTv) y entre lágrimas dijo: “Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene, me duele mucho. Nunca me había pasado esto; hace cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó”.

“Pido que aparezca por favor. No se si será alguna venganza o qué se yo, pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia, inteligente, habla, camina, juega”, sumó. Al igual que otros vecinos, Elías también mencionó la presencia de una camioneta sospechosa en el predio donde viven.

En ese sentido, advirtió: “Cara a cara nadie me dijo nada, nadie me dijo ‘te voy a hacer esto’ o ‘tenés esto’, nada que me hayan amenazado. Pienso que había una chata que había entrado al lugar ese y yo lo conozco bien a mi hijo, no puede irse más de 200 o 100 metros con semejante calor”.

Desde que comenzó el operativo de búsqueda, el único elemento relacionado con el niño fue -según fuentes de la investigación- el hallazgo del pantalón azul similar al que usaba en el momento que desapareció. Todavía no se confirmó o negó si se trata de la misma prenda.

Rastrillajes y sospechas

El lugar donde está enfocada la búsqueda está alejado de la zona urbanizada y para llegar allí hay que transitar varios kilómetros por un camino de tierra. Hay un caserío de unas ocho viviendas muy precarias cuyos habitantes trabajan, en su mayoría, en los cortaderos de ladrillos locales. El funcionario cordobés confirmó que, tras ponerse en contacto con el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, se activó el alerta Sofía.

En la búsqueda interviene la fiscal de Bell Ville, Isabel María Reyna, entre otras autoridades. El ministro Quinteros dijo que la zona donde se rastrea a Lian es “compleja porque, si bien es llana, hay un cortadero de ladrillos, entonces hay pozos”. Ballesteros Sud es una localidad situada en el departamento cordobés de Unión. Se encuentra a 182 kilómetros de la Ciudad de Córdoba y a cinco kilómetros de la ciudad de Ballesteros.

En el marco de las tareas de rastrillaje, una vecina relató, en diálogo con LN+: “Es un chiquito de tres años, no tenemos mucha información con los vecinos”. Consultada acerca de si vio una camioneta el sábado por la tarde, dijo: “Sí, vimos una camioneta blanca con los vidrios polarizados. Vienen camionetas a comprarle ladrillos al vecino, por eso nosotros no dijimos nada, no sospechamos. Es habitual. Por eso no llamó la atención”.

En ese sentido, indicó que el hecho ocurrió entre la hora del almuerzo y la siesta: “Fue después de comer, no sé la hora, pero ya habíamos almorzado y estábamos sentados en la sombra. Mi marido y yo salimos y nos enteramos cuando volvimos a las ocho de la noche, mis hijos me avisaron. Yo no la creía porque un nene no se puede perder. No es común, nunca pasó”. Consultada acerca de los peligros de la zona, precisó: “En el fondo hay pozos, pero no creo que sean peligrosos. Solo cuando están llenos de agua”.

Durante una entrevista con el mismo medio, el fiscal general de la provincia Juan Manuel Delgado señaló: “Hay vehículos secuestrados, hay celulares; en este momento estamos tomando declaración a personas en la fiscalía, testigos, no descartamos ninguna hipótesis de investigación . Hemos sumado a la fiscalía a [Nicolás] Gambini a partir del día de la fecha para que se sume con Reyna a la investigación del caso”.

Explicó también que la investigación se extendió a otros puntos, aunque no puede brindar mucha información porque hay secreto de sumario. “No quisiera adelantar nada porque cualquier cosa que uno diga puede entorpecer la investigación. Somos muy prudentes, muy cautos, pero tenemos la esperanza de que vamos a solucionar el tema”, sumó.

Por último, confirmó que hay tres vehículos y entre diez y once celulares secuestrados, que pertenecen a los propietarios de las camionetas y familiares del pequeño. Hasta ahora, no hay detenidos por el caso.

Quinteros, por su parte, aseguró que en el rastrillaje participan 194 personas, siete drones, 10 perros, helicópteros de la provincia. A su vez, destacó: “Desde el momento cero en que el papá llamó y dio alerta de la desaparición de Lian hemos trabajado en conjunto y bajo las directivas de la Fiscalía General. Lo que estamos haciendo es cumplir con una directiva de Reyna y ahora de Gambini también. Vamos a seguir trabajando en toda la línea de investigación e hipótesis posibles”.

“En estos momentos se están tomando declaraciones que van a ser muy importantes para el curso de la causa”, agregó. “Se investiga todo, se investigan absolutamente todas las hipótesis posibles”, expresó Delgado, además de indicar que se están tomando medidas en base a los testimonios que van recabando.

👉🏻Continúa el operativo de búsqueda bajo órdenes de la Fiscalía de Bell Ville.



➡️El dispositivo cuenta con más de 120 efectivos policiales de distintas especialidades, 30 móviles, canes de búsqueda, equinos y el uso de 3 drones, entre otros.



✅️Los recorridos se realizan… https://t.co/SpWBqcGgGJ pic.twitter.com/T7fNa2EJXl — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) February 23, 2025

“Se solicita a la comunidad que cualquier información relevante sea comunicada a la Fiscalía de Bell Ville a los teléfonos 03537 450010 o 03537 450013, al 911 o 101 de emergencias, o en cualquier sede policial o judicial” , indicó el comunicado oficial que difundieron los medios locales.

Lian Gael Flores Soraide

“Las operaciones se realizan en una zona muy rural. Es un cortadero de ladrillos donde vive un grupo de familias de origen boliviano. Los esfuerzos para encontrar al pequeño de tres años continuarán durante toda la noche y se extenderá hasta la mañana. No nos vamos a detener. Soy optimista de encontrarlo”, concluyó.

