Reina el desconcierto en el caso Lian, a cinco días de su desaparición

BALLESTEROS SUD. Sin ninguna presión social, en medio de un pueblo como Ballesteros Sud, que por ahora se muestra indiferente ante el caso de Lian Gael Flores Soraide, de tres años, la Justicia cordobesa no expuso ningún avance concreto en la pesquisa, a cinco días de la desaparición del niño: más de 300 agentes siguen buscando al chico en el campo, no hay un solo detenido ni tampoco una hipótesis relevante que haya trascendido a nivel oficial.

Ante el paso del tiempo sin ninguna novedad de peso en torno al caso, la fiscal adjunta de Córdoba, Bettina Croppi, dio una conferencia de prensa en la llamada “zona cero”, donde aportó algunos detalles de los operativos que se hicieron, aunque insistió con la idea que repiten las autoridades desde el domingo: “Todas las hipótesis son posibles”.

Croppi explicó que hasta ahora “ se secuestraron seis vehículos que están siendo peritados, como así también 30 teléfonos celulares y se realizaron 15 allanamientos, algunos de ellos, en otras provincias ”.

La fiscal adjunta Bettina Croppi, con jefes policiales y autoridades que participan de la búsqueda de Lian Gael Flores Soraide Marcelo Manera - LA NACION

La funcionaria judicial también señaló que el rastrillaje se amplió a un radio de cuatro kilómetros en torno a la casa donde desapareció Lian el sábado a la tarde, cuando sus padres se acostaron a dormir la siesta, en la zona rural de las afueras de Ballesteros Sud, a 170 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Este miércoles, baquianos con ocho caballos ingresaron al campo para peinar el terreno en unos cuadrantes que les especificaron los coordinadores de la búsqueda del niño. A la par, un grupo de Bomberos de Córdoba también incursionó en el río Ctalamochita, que atraviesa Ballesteros Sud. Los rescatistas caminaron por la ribera durante varias horas, y también las observaciones se llevaron adelante en cuatro kayaks. Estos nuevos rastrillajes no dieron ningún resultado en la mañana de este miércoles.

Una fuente de la investigación advirtió a LA NACION que los patrullajes en el río no responden a un dato que alguien haya aportado en particular ni a una prueba que surgió de la investigación. “ Es para descartar que el chico no haya estado ahí ”, aclararon. El río está a más de dos kilómetros de la casa de Lian. Es poco probable que el chico haya ido solo hasta allí. A menos que alguien lo haya llevado .

Los efectivos utilizan distintos medios para realizar los rastrillajes en busca de Lian Marcelo Manera - LA NACION

“El perímetro que estamos cubriendo es de alrededor de 4000 metros a partir de la casa del niño y sus alrededores”, dijo la fiscal adjunta en una conferencia de prensa que se realizó en una carpa del Ejército montada a unos 150 metros de la casa de los padres de Lian.

“ Los rastrillajes se realizan en forma circular desde la zona donde fue visto por última vez y se va ampliando el radio de interés ”, reveló Croppi, quien evitó hablar de los avances de la investigación. “No voy a hablar de qué secuestramos, ni dónde. Tampoco sobre sospechosos o sobre a quiénes hemos entrevistado”.

“ No puedo hablar de principal hipótesis. No es una negativa a dar información, sino únicamente la cautela en la investigación ”, agregó la fiscal, quien indicó que hasta el momento no existen indicios de la existencia de un delito de orden federal, y, por lo tanto, descartó –por el momento– la participación de fuerzas federales.

Las fuerzas de seguridad siguen con la búsqueda de Lian en la zona rural de Ballesteros Marcelo Manera - LA NACION

Ante la falta de avances en la investigación, los misterios que encierra la desaparición de Lian se acrecientan con el correr de las horas y agitan una preocupación cada vez más intensa. El desafío es que el caso Lian no se transforme en el caso Loan, el niño de 5 años que desapareció el 13 de junio de 2024 en una zona rural de Nueve de Julio, Corrientes.

La fiscal adjunta aún no logró determinar si a Lian se lo llevaron de la casa de sus padres o si se perdió en el campo. Uno de los misterios apunta a que el rastro del niño se pierde a solo cinco metros de la casa donde vive con sus padres y sus cinco hermanos.

Los perros rescatistas pierden el olfato en las inmediaciones de la casa. Es decir, los investigadores advierten que los canes no encuentran ningún estímulo para seguir hacia un campo de soja y de maíz, que está en la parte trasera. El comportamiento de los perros sugiere, por ahora, que el niño no caminó hacia los sembrados que por la baja estatura del pequeño, menos de 90 centímetros, podrían haberlo tapado hasta invisibilizarlo.

Elías Flores, padre del niño, dijo el martes a la mañana que a su hijo “se lo llevaron”, pero no cuenta quién pudo haberlo hecho, o no lo sabe. Elías declaró más de siete horas en la fiscalía de Bell Ville.

Los perros entrenados pierden el rastro de Lian Gael Flores Soraide a pocos metros de su casa Marcelo Manera - LA NACION

Luego de que la familia denunciara la desaparición del chico, el sábado a las 19.45, la policía cordobesa, por orden de la fiscalía de Bell Ville, secuestró tres camionetas blancas con vidrios polarizados el fin de semana, pero ahora se agregaron otras tres rodados, entre ellos, un VW Suran.

Los vecinos de esta pequeña comunidad boliviana que se dedica a la fabricación de ladrillos testificaron que durante el sábado ingresó al camino de tierra una camioneta VW Amarok blanca. Ese camino termina en el caserío de la comunidad boliviana de ladrilleros. El rodado no pudo haber ido a otro lugar.

La dudas que surge es que Elías Flores, el padre de Lian, declaró que vio la camioneta a eso de las 13. Aunque no se sabe a qué hora desapareció el niño, los padres manifestaron que tiene que haber ocurrido después de las 15, cuando ellos se fueron a dormir la siesta. A las 17 se levantaron y Lian no estaba. En teoría, había quedado jugando debajo de un tractor que está a unos metros de la casa.

Otro de los misterios en torno a este caso es la participación en esta trama de una curandera, que sería oriunda de Perico, Jujuy. Esta mujer, identificada como Teodorina Chosco y conocida como “la abuelita”, según declaró la familia de Lian, llegó hace unos días a la zona, donde se vincula con esta comunidad boliviana.

La búsqueda de Lian en la zona rural de Ballesteros Sud Marcelo Manera - LA NACION

Es una especie de “médica” que realiza “trabajos” con las familias, que tienen incorporado culturalmente este tipo de atención “espiritual”. Según las fuentes, en el teléfono de Elías Flores hay un mensaje que le envió a la curandera, cuyo nombre se desconoce –la causa está en secreto de sumario– en el que dice “todo está listo”. No se sabe aún a qué se refería el padre de Lian. La chamana se fue de la zona y, de acuerdo a la familia, se dirigió al pueblo de Ballesteros. No se sabe si aún no fue localizada.

Hasta ahora en esta investigación, que está bajo un ajustado secreto de sumario, no se conocieron testimonios que aporten pistas concretas. Elías Flores, el papá del niño desaparecido, es el único que aportó su testimonio públicamente, algo que provocó cierto fastidio a las autoridades cordobesas, que quieren esquivar, después de lo que pasó con Loan, que este caso se transforme en una novela aterradora.

Flores reiteró este martes que la desaparición de su hijo podría estar relacionado con una “venganza”. Cuando le preguntaron de quién. No hubo respuesta. Después cargó contra su vecino, al que tildó de tenerle envidia porque él pudo comprarse una maquinaria para cortar ladrillos.

