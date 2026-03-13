La caída de la banda de los encapuchados: robaron $50 millones en 75 segundos

Se sospecha que la organización criminal protagonizó varios robos en la zona sur del conurbano bonaerense. En uno de los golpes, ocurrido el mes pasado, en 75 segundos, se hicieron de un botín de 50 millones de pesos. Hubo asaltos donde irrumpieron vestidos como si fuesen policiales que hacían un allanamiento. En otros, encapuchados. Siempre armados.

En las últimas horas tres integrantes de la denominada banda del Millón fueron detenidos por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los sospechosos formaba parte de la policía bonaerense. Se trata de un sargento que cumplías funciones en la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Florencio Varela, según informaron fuentes de la investigación.

Uno de los robos de la banda de los encapuchados

Uno de los robos adjudicados a la organización criminal ocurrió el 11 de febrero pasado n en un mayorista de Quilmes, donde los delincuentes irrumpieron vestidos de policías y se hicieron de un botín de 300.000 pesos. Escaparon en una camioneta que le sustrajeron a un cliente que había ido de compras.

Tras el golpe dejaron abandonado un Volkswagen Fox Cross que estaba denunciado como robado, vehículo con el que habían llegado al mayorista.

Detectives de la policía bonaerense que participaron de la investigación, tras el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad, determinaron que la banda utilizaba como vehículo de apoyo un vehículo Nissan modelo Versa.

El 20 de febrero pasado, la banda irrumpió en una empresa de dedicada a la venta de subproductos ganaderos de Quilmes, donde en 75 segundos se hicieron de un botín de 50 millones de pesos, según reveló el diario Clarin.

Según pudieron reconstruir los investigadores, cinco delincuentes armados llegaron a la firmada en la camioneta robada en el golpe anterior.

Otro de los golpes de la banda de los encapuchados

En las últimas horas, detectives de la policía bonaerense interceptaron el vehículo marca Nissan que era utilizado como apoyo durante los robos y detuvieron a tres sospechosos, de entre 27 y 29 años.

Como se dijo, uno de los detenidos era integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La investigación está a cargo del fiscal Javier Barrera, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Quilmes.