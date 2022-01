La comunidad judía exige seguridad en el cementerio de La Tablada tras el robo de placas de bronce

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) exigieron a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Sergio Berni, y al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que intervengan ante el robo de más de 300 placas de bronce en el Cementerio Israelita de La Tablada, ocurrido en la madrugada del pasado domingo. Hasta el momento, aseguran no haber recibido respuestas por parte de las autoridades provinciales y municipales, a quienes responsabilizan por su “indiferencia” e “inacción”.

En diálogo con LA NACION, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, aseguró: “La magnitud de este vandalismo, la zona liberada que existe y la falta de resolución a los pedidos planteados innumerable cantidad de veces a las autoridades provinciales y municipales, amerita la intervención del gobierno nacional si no hay una respuesta urgente. No solo no se ha dado respuesta tras los sucesivos robos, sino que la asignación de policías es cada vez menor y el destacamento -asignado al cementerio-se encontraba, de hecho, sin efectivos”.

Por su parte, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, afirmó: “Es muy decepcionante. Por supuesto, constituye parte de la inseguridad que se vive en la Argentina, pero habiendo soportado dos atentados, lo mínimo que reclama la comunidad judía es que el cementerio tenga la seguridad básica para que esté garantizada la integridad de las sepulturas”.

Las tumbas profanadas en el Cementerio Israelita de La Tablada Gentileza AMIA

“A pesar de las numerosas denuncias efectuadas en sede policial, y a pesar de los reiterados e infructuosos reclamos elevados ante las autoridades del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para que cumplan con su deber de brindar la correspondiente protección, la institución lamenta tener que informar que la falta de atención a las exigencias puestas de manifiesto ha generado, durante este fin de semana, una nueva intromisión de desconocidos con fines de cometer robos y destrozos en el lugar”, publicó la AMIA, en un comunicado difundido ayer.

AMIA denuncia nuevos ataques en su cementerio de Tablada y exige a las autoridades que cumplan con su deber de brindar seguridad.https://t.co/GWFBb8kqiN@SergioBerniArg@FerEspinozaOK @LaMatanzaMunic pic.twitter.com/dCKgGFJNbg — InfoAMIA (@InfoAMIA) January 9, 2022

Eichbaum, el presidente de la AMIA, agregó: “Allí descansan muchas personalidades argentinas, sobrevivientes del Holocausto y está el monumento a las victimas del atentado a la AMIA, de modo que el robo de centenares de placas habla de la existencia de connivencia política y policial, porque no hay manera de poder escaparse con 300 o 400 placas de bronce”.

La disputa por la calle intermedia

Una calle intermedia separa la “parte nueva” de la “parte vieja” del cementerio de La Tablada. Por allí, la mayoría de las veces, ingresaron aquellos que irrumpieron en el predio para robar y dañar las tumbas. Desde hace 15 años, existe una ordenanza municipal en La Matanza, aprobada por el Concejo Deliberante, que implica la cesión de esa calle al cementerio. Sin embargo, aún está pendiente de promulgación, pese a los reiterados reclamos de la comunidad judía.

“La cesión de la calle, pendiente de reglamentación, podría ser una solución al problema”, aseguró Knoblovits.

“Es inadmisible que desde la AMIA, que es una entidad de bien público, que hace muchas tareas auxiliares a las que realiza el Estado en todas sus instancias en el campo de la ayuda social y la educación, tengamos que estar suplicando al gobierno municipal la cesión efectiva de la famosa calle intermedia”, completó Eichbaum.

Ambos referentes de la comunidad judía coincidieron en que se mantienen en contacto permanente con las autoridades provinciales y municipales, quienes conocen la problemática debido a las sucesivos hurtos y actos de vandalismo, pero aseguran que existe “una falta de decisión política clara” porque “las negociaciones son intermitentes, se habilitan y se cortan”.

Al respecto, LA NACION intentó comunicarse con la cartera de Seguridad bonaerense para conocer su versión de los hechos, pero no tuvo respuesta.

Muro que da a la calle interna que divide la “parte nueva” de la “parte nueva” del cementerio de La Tablada, destruido en un hurto en 2019 Gentileza AMIA

Un destacamento insuficiente

En las afueras del cementerio de La Tablada hay un destacamento policial, pero las autoridades de la comunidad judía afirman que esa unidad se mostró insuficiente para evitar la repetición de robos y vandalismo.

“El destacamento está vacío de efectivos policiales, atento a la magnitud del cementerio, lo que redunda que haya prácticamente una zona liberada”, afirmó Knoblovits.

Los referentes de la comunidad judía aseguraron a LA NACION que continuarán con sus reclamos a las autoridades provinciales y municipales, no solo porque no pueden “seguir tolerando estas violaciones y vandalismos” sino porque, según Eichbaum, “la cuestión de fondo no es la custodia de bienes materiales, sino el buen nombre y honor de gente que falleció y esta sepultada allí”. Y expresó que no se trata de un reclamo solo de la comunidad judía, sino de toda la sociedad argentina.

Los antecedentes